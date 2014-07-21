Своими санкциями США уничтожают доллар

Экономист и публицист Крейг Робертс опубликовал заметку, в которой высказал версию дальнейшего развития событий на международной арене — он предрекает плохое будущее доллару, если Вашингтон не перестанет вводить свои санкции против России. Дело в том, считает эксперт, что попытка ввести санкции и изолировать Россию от финансовых потоков, приведет к тому, что Москва попросту начнет брать кредиты в Европе или в Китае, а в своих взаиморасчетах с партнерами вообще откажется от доллара. Турция, кстати, в субботу уже предложила РФ перейти на национальные валюты.

Автор публикации также отмечает, что администрация США не замечает, как своими санкциями против РФ наносит ущерб самим себе. По его мнению, использование санкций как инструмента давления будет способствовать лишь отказу от долларовой системы, на которой базируется американская мощь. Некоторые страны уже отказываются от доллара и заключают двусторонние соглашения с торговыми партнерами о взаиморасчетах в национальных валютах.

Что касается наказания России, то санкции как таковые ни на что повлиять не могут, потому что российские компании всегда без проблем смогут получить банковские займы у Китая, Франции и Германии. Против санкций уже выступили крупнейшие бизнес-организации США — Национальная ассоциация промышленников США и Торговая палата, отмечает экономист.

Как вариант Робертс предлагает России не стремиться стать частью западного мира, потому что это желание Москвы только на руку Вашингтону:

"России не нужен Запад, но Европа нуждается в России. Выбор России — придерживаться своих интересов и ждать, пока они привлекут Европу", — приводит высказывание эксперта РИА "Новости".

Прогнозы эксперта начинают сбываться быстрее, чем ожидалось. Так в субботу пресс-служба Минэкономразвития РФ сообщила, что Турция предлагает России использовать национальные валюты во взаиморасчетах во внешней торговле. До этого на саммите стран БРИКС лидеры договорились создать общий международный банк, который также поможет избавиться от финансовой зависимости.