Трейдеры будут торговать в виртуальной реальности?

Необычная пятничная новость появилась в сети ближе к обеду. Трейдерам обещают создать новый способ использования современных компьютерных технологий для работы — шлемы виртуальной реальности. Они должны заменить привычные мониторы и экраны одним приобором, возможности которого, по задумке, практически не ограничены.

Казалось бы, только недавно появились эти шлемы-мониторы, и все думали, как здорово будет их использовать для игр. Потом придумали виртуальные экскурсии, походы по магазинам и музеям, обучающие программы. Но сейчас существует идея, что такие устройства будут полезны и биржевым трейдерам.

И вправду, ранее назначение Oculus Rift носило только развлекательный характер. В лучшем случае, образовательный. Но недавно «пытливые умы IT-индустрии» постепенно стали внедряться в другие сферы, придумывая для подобных устройств самые разные области применения.

Вот и в нашем «мире» появилась надежда на технологическое «чудо» - во всяком случае, компания Bloomberg уже смогла оценить в качестве эксперимента виртуальный макет торговой системы, встроенной в шлем виртуальной реальности. Этот макет (пока только картинка, никакой интерактивности) отображает перед участником фондового рынка почти неограниченное количество экранов с нужной информацией. Диаграммы, графики, новостные каналы, таблицы — в виртуальном пространстве места хватит для любой информации, тогда как рабочее место трейдера обычно имеет ограниченное пространство, на котором можно разместить от силы несколько мониторов.





Повторюсь, что соответствующее программное обеспечение для Oculus Rift пока не создано — показывали только виртуальный макет с примерными рабочими окнами. Управлять ими можно будет при помощи мыши, а потом, если все пойдет успешно, могут внедрить поддержку контроллеров, распознающих жесты.

О сроках появления готового продукта на рынке пока никакой информации нет.

Насколько реальна возможность появления на рынке такого устройства, пока не берутся оценивать эксперты и сами трейдеры. Однако, упрощение и модернизация рабочего процесса заинтересует многих в нашей сфере.