5 крупнейших денежных ошибок: как быстро все исправить

Бывает такой момент в жизни, когда мы понимаем, что потратили немного больше, чем мы запланировали, или сберегли меньше, чем хотели бы — тем самым сделали ужасное финансовое решение. И это просто жизнь. Но финансовых ошибок - как и большинство ошибок в жизни - как правило, можно избежать, если предусмотрительно планировать и придерживаться хорошей самодисциплине. И, конечно, лучше заранее знать, как себя вести в ситуации, если все-таки ошибку совершили.

Вот некоторые из наиболее распространенных финансовых ошибок, которые свойственно делать всем. Если вы сможете научиться держаться подальше от них, комфортнее будет ваш путь к яркому финансовому будущему.

Ошибка №1: Мы не обращаем внимания на баланс счета



Знаете ли вы, сколько денег на вашем текущем счете прямо сейчас? Когда надо платить за аренду или ипотеку? Сколько вам нужно денег на покупку продуктов, оплату газа и другие расходы? Если вы ответили "нет" хотя бы на один из этих простых вопросов, вы столкнулись с крупной денежной ошибкой — это непростительно.

Как исправить: Один из лучших способов сэкономить деньги - узнать, как вы их тратите. Если вы не знаете, сколько денег у вас есть, вы не можете даже начать тратить разумно или гарантировать, что они вдруг не закончатся прежде, чем придет следующая зарплата.

Сегодня практически у каждого банка есть услуга онлайн-банкинга, доступ к которому вы можете получить в любом месте и в любое время. Возьмите за правило регулярно проверять свой ​​баланс, и попробуйте несколько программ для бухгалтерского учета - приложение или интернет-сайт типа Mint.com, чтобы помочь вам разобраться в том, сколько вы тратите и что покупаете каждый месяц.

Ошибка №2: «Маленькие траты»

Мало кто купит новый автомобиль или телевизор с большим экраном просто из прихоти, и поэтому мы на самом деле совершаем «маленькие расходы», которые часто наносят даже больший ущерб бюджету. Такие расходы, как ресторанные блюда, кофе, развлечения и другие относительно недорогие предметы, как правило, можно совершать, не задумываясь, неоднократно в течение месяца. И в результате — минус пара сотен или тысяч со счета. В отличие от покупки автомобиля или большого телевизора, этот вид расходов «съест» большую часть вашего баланса, вы даже не заметите.

Как исправить: Разделить ваши расходы за месяц, чтобы увидеть, куда идут ваши деньги. Если вы тратите много на мелкие покупки, поищите способы немедленно урезать эти расходы - например, сделав свой ​​собственный кофе или взяв с собой обед на работу. Один из лучших советов для экономии денег — надо признать, что постоянные покупки за $10 наносят больше урона вашему бюджету, чем покупка за $1000 один раз.

Ошибка №3: Высокие проценты в банке

Если вы регулярно пользуетесь кредитной картой или услугами кредитных организаций, вы, по сути бросаете деньги на ветер. Хотя заимствование может быть частью здорового финансового плана, эти формы долга иногда обходятся очень дорого. Например, платить по $50 плата каждые 14 дней, чтобы выплатить $300 кредита может показаться разумным, вроде не такая большая сумма. Но на самом деле банк «наваривается» на вас за счет годовой процентной ставки в 435%! Денежные авансы и мгновенная «финансовая помощь» только при наличии паспорта и т. п. могут оказаться в итоге намного дороже, чем другие потребительские кредиты или кредитные предложения. И чем больше вы будете брать друг за другом кредитов (например, чтобы погасить предыдущий долг), тем глубже закопаете себя в долгах.

Как исправить: Самые дорогие кредиты и «микрозаймы» обычно вступают в игру, когда у заемщику недоступны другие формы долговых обязательств — например, банк не хочет выдавать кредит из-за плохой кредитной истории клиента. Для того, чтобы избежать высокого процента в таких займах, заемщики должны прежде всего оценивать проблемы, которые их приводят к этим займам. Если вы просто работаете и вам не хватает денег в конце каждого месяца, тогда следует поработать над созданием сберегательного счета, и начать копить. Либо искать другие варианты, кроме кредитов с высокими процентами.

Ошибка №4: Самоустановка на неудачу

Создание хороших финансовых решений требует дисциплины и тяжелой работы. Так же, как спортсмены-олимпийцы, которые добились удивительных результатов, - вы думаете, они проснулись утром и просто поняли, что смогут побить очередной рекорд? Реальность такова, что великие спортсмены настраивают себя на успех, планируя и организуя свою жизнь, чтобы оптимизировать свои тренировки и обучение. То же самое верно для вас и ваших финансов. Вы не можете просто надеяться, что не будете тратить так много завтра, или что скоро начнете инвестировать - вы должны создать такую среду, которая делает эти вещи почти неизбежным.

Как исправить: Вместо того чтобы полагаться на самодисциплину от случая к случаю, следует создать правила и придерживаться им, делая выбор очередной траты практически автоматическим. Например, откладывать часть зарплаты сразу в другое место, чтобы не потратить ее, а если вы склонны к перерасходу, тогда вообще оставлять свои кредитные карты дома.

Ошибка №5: Отрицание

Cамой большой денежной ошибкой является не действие, а состояние души. Если вы тратите слишком много, а получаете слишком мало, набираете слишком много долгов и ничего не сохранили на будущее, - если вы не воспринимаете свои ошибки как проблему, ничего никогда не изменится.

Как исправить: Ваши денежные ошибки — это ваша вина. Это звучит жестко, но в действительности, это должно работать лучше, потому что это означает, что у вас есть власть, чтобы изменить эти вещи. Взгляните на свое финансовое положение и выберите, как дальше будете себя вести. Если вам не нравится, меняйте все! Ошибки являются частью нашей жизни, и самые успешные люди - это те, кто признает свои ошибки и учится на них.