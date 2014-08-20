Инвесторы страхуются и пересматривают инвестиционные портфели

Из-за новостей о боевых действиях, о санкциях рынки сейчас все время нестабильны. Подешевевшие активы никто не покупает, а это значит, что впереди инвесторов могут ждать новые неприятности.

Любые неопределенности и заминки в политических сообщениях — повод задуматься для любого трейдера и инвестора. Инвесторы неопределенности такой не любят и потому выходят из активов, риски по которым возросли из-за эскалации украинского конфликта.

«Экономика еврозоны и без того восстанавливается с большим трудом, а теперь еще такая нестабильность на ее границе», — говорит портфельный управляющий Nuveen Asset Management Дэвид Чалупник.



Год назад Nuveen сделала ставку, что с ростом экономик США и ЕС будут дорожать и акции промышленных компаний. Но из-за украинского конфликта результаты этого сектора во II квартале были слабыми, и в июле Nuveen начала закрывать позиции по компаниям с большими европейскими рисками.

«Мы решили, что пора выходить из этих активов», — отмечает Чалупник.

Больше всего инвесторы распродают активы восточноевропейских стран с большим экспортом в Россию. По оценке EPFR Global, розничные инвесторы за первую декаду августа забрали из фондов акций Восточной Европы около $234 млн. В июле эти фонды зафиксировали $33 млн, а в июне — $891 млн чистого притока.

Есть также спрос на активы, которые будут дорожать в случае эскалации конфликта. Пока санкции не затрагивают сырье, которое экспортирует Россия, в том числе нефть, палладий, никель и алюминий. Но инвесторы пытаются предусмотреть и эту возможность: цены на палладий взлетели до 13-летнего максимума — $897 за тройскую унцию.

Huntington Asset Advisors покупает акции горнодобывающих компаний Rio Tinto (Великобритания и Австралия), Southern Copper (США) и Vale (Бразилия) на случай, если Россия прекратит экспорт металлов. С июля акции этих компаний подорожали более чем на 4%. «Мы покупаем эти акции как страховку», — отмечает портфельный управляющий Huntington Питер Соррентино.

Многие инвесторы не теряют оптимизма, надеясь, что большого влияния санкций и контр-санкций на экономику ЕС не будет. «Последствия могут быть, но, судя по тому, что известно сейчас, они будут временными и небольшими», — говорит согендиректор по инвестициям AllianceBernstein Дэн Лоуи. Фонд под его управлением практически ничего не изменил в инвестициях, но захеджировал некоторые российские риски опционами, которые будут дорожать, если активы подешевеют.

Другие же делают все, чтобы избежать неприятных сюрпризов. BMO Private Bank на прошлой неделе решил вдвое сократить позиции по банковским кредитам, привязанным к ставке LIBOR, рассказал директор банка по инвестициям Джек Аблин. Такие кредиты — достаточно ликвидный актив, но они могут сильно дешеветь из-за эскалации геополитических рисков. BMO Private Bank заменяет их корпоративными облигациями с коротким сроком обращения. Ситуация на Украине «может превратить геополитическую конфронтацию в экономические проблемы, — отмечает он, — порох надо держать сухим, хотя бы частично».