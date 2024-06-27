Разработка торгового робота на Python (Часть 3): Реализация торгового алгоритма на основе модели

В первой статье цикла мы загружали датасет, расставляли метки, обогащали датасет, а также проводили марикровку датасета. Вторая статья цикла была посвящена созданию, обучению модели, внедрению кросс-валидации и бэггинга.

Теперь, когда наша модель обучена и проверена, настало время приступить к реальному трейдингу с использованием библиотеки MetaTrader 5 для Python. Эта мощная библиотека позволяет нам автоматизировать торговлю напрямую через Python, используя функции и классы, предоставляемые платформой MetaTrader 5.





Реализация торгового алгоритма на основе модели

Для реализации торгового алгоритма на основе нашей модели, мы будем использовать следующий подход. Основной алгоритм заключается в том, чтобы открывать сделки с заранее заданными стоп-лоссами и тейк-профитами, которые соответствуют меткам, сгенерированным моделью. Если модель предсказывает, что цена актива повысится, мы открываем лонг-позицию с установленными уровнями стоп-лосса и тейк-профита. Если модель предсказывает понижение цены, мы открываем шорт-позицию с аналогичными параметрами стоп-лосса и тейк-профита.

Библиотека MetaTrader 5 для Python обеспечивает необходимые инструменты для управления открытием и закрытием сделок, а также для установки уровней стоп-лосса и тейк-профита. Это позволяет нам полностью автоматизировать процесс торговли на основе прогнозов нашей модели.

Используя данные, полученные на предыдущих этапах анализа и обучения, мы можем в реальном времени передавать сигналы на открытие и закрытие позиций на платформе MetaTrader 5, обеспечивая тем самым непрерывность и точность нашего торгового алгоритма.

Таким образом, интеграция нашей обученной модели с библиотекой MetaTrader 5 для Python позволяет нам создать эффективный и автоматизированный торговый алгоритм, который осуществляет торговлю на основе прогнозов модели, управляя рисками с помощью заданных стоп-лоссов и защищая прибыли с помощью тейк-профитов.

Настройка окружения, торгового терминала и запуск алгоритма

Для начала необходимо настроить окружение и торговый терминал MetaTrader 5. Для этого выполните следующие шаги: Установите библиотеки для Python, используя команду pip: pip install numpy pandas MetaTrader5 scikit-learn xgboost В ссылках на терминал укажем наш путь к исполняемому файлу терминала: terminal_path = "C:/Program Files/RoboForex - MetaTrader 5/Arima/terminal64.exe"





Пишем онлайн-торговлю

Для реализации онлайн-торговли мы напишем функцию online_trading , которая будет открывать сделки в соответствии с прогнозом нашей модели.

Функция online_trading принимает следующие аргументы:

symbol - символ инструмента, по которому будет вестись торговля

features - список признаков, которые будут использоваться для прогнозирования

model - обученная модель, которая будет использоваться для прогнозирования

Внутри функции online_trading мы сначала подключаемся к терминалу MetaTrader 5, используя путь, указанный в terminal_path . Затем мы получаем текущие цены на инструмент, используя функцию mt5.symbol_info_tick(symbol) .

Далее мы используем нашу модель для прогнозирования сигнала на основе переданных признаков. Если прогноз положительный (больше 0.5), мы открываем длинную позицию, а если прогноз отрицательный (меньше 0.5), мы открываем короткую позицию.

Мы также устанавливаем стоп-лосс и тейк-профит для каждой сделки, чтобы минимизировать риски.

Если мы уже достигли максимального количества открытых сделок (установлено в константе MAX_OPEN_TRADES ), мы не открываем новые сделки и ждем, пока одна из открытых сделок не будет закрыта.

Если прогноз не позволяет открыть новую сделку, мы также ждем, пока не появится новый сигнал.

В конце функции мы возвращаем результат выполнения сделки, если она была успешно открыта, или None , если сделка не была открыта.

def online_trading(symbol, features, model): terminal_path = "C:/Program Files/RoboForex - MetaTrader 5 /Arima/terminal64.exe" if not mt5.initialize(path=terminal_path): print("Error: Failed to connect to MetaTrader 5 terminal") return open_trades = 0 e = None attempts = 30000 while True: symbol_info = mt5.symbol_info(symbol) if symbol_info is not None: break else : print("Error: Instrument not found. Attempt {} of {}".format(_ + 1 , attempts)) time.sleep( 5 ) while True: price_bid = mt5.symbol_info_tick(symbol).bid price_ask = mt5.symbol_info_tick(symbol).ask signal = model.predict(features) positions_total = mt5.positions_total() for _ in range(attempts): if positions_total < MAX_OPEN_TRADES and signal[- 1 ] > 0.5 : request = { "action": mt5. TRADE_ACTION_DEAL , "symbol": symbol, "volume": 0.3 , "type": mt5. ORDER_TYPE_BUY , "price": price_ask, "sl": price_ask - 150 * symbol_info.point, "tp": price_ask + 800 * symbol_info.point, "deviation": 20 , "magic": 123456 , "comment": "Test deal", "type_time": mt5. ORDER_TIME_GTC , "type_filling": mt5. ORDER_FILLING_FOK , } elif positions_total < MAX_OPEN_TRADES and signal[- 1 ] < 0.5 : request = { "action": mt5. TRADE_ACTION_DEAL , "symbol": symbol, "volume": 0.3 , "type": mt5. ORDER_TYPE_SELL , "price": price_bid, "sl": price_bid + 150 * symbol_info.point, "tp": price_bid - 800 * symbol_info.point, "deviation": 20 , "magic": 123456 , "comment": "Test deal", "type_time": mt5. ORDER_TIME_GTC , "type_filling": mt5. ORDER_FILLING_FOK , } else : print("No signal to open a position") return None result = mt5.order_send(request) if result.retcode == mt5. TRADE_RETCODE_DONE : if signal[- 1 ] < 0.5 : print("Buy position opened") open_trades += 1 elif signal[- 1 ] > 0.5 : print("Sell position opened") open_trades += 1 return result.order else : print("Error: Trade request not executed, retcode={}. Attempt {}/{}".format(result.retcode, _ + 1 , attempts)) time.sleep( 3 ) time.sleep( 4000 ) def process_symbol(symbol): try: # Retrieve data for the specified symbol raw_data = retrieve_data(symbol) if raw_data is None: print("Данные для символа {} не найдены".format(symbol)) return None # Augment data augmented_data = augment_data(raw_data) # Markup data marked_data = markup_data(augmented_data.copy(), 'close', 'label') # Label data labeled_data = label_data(marked_data, symbol) # Generate new features labeled_data_generate = generate_new_features(labeled_data, num_features= 100 , random_seed= 1 ) # Cluster features by GMM labeled_data_clustered = cluster_features_by_gmm(labeled_data_generate, n_components= 4 ) # Feature engineering labeled_data_engineered = feature_engineering(labeled_data_clustered, n_features_to_select= 10 ) # Train XGBoost classifier train_data = labeled_data_engineered[labeled_data_engineered.index <= FORWARD]





Запуск алгоритма онлайн-торговли

Для запуска алгоритма онлайн-торговли мы вызываем функцию process_symbol , передавая ей символ инструмента, по которому будет вестись торговля.

Внутри функции process_symbol мы вызываем функцию online_trading , передавая ей необходимые аргументы, и запускаем цикл, который будет выполняться, пока не будет прерван.

В конце цикла мы делаем паузу в 6 секунд, чтобы не перегружать терминал MetaTrader 5.

Если во время выполнения алгоритма возникла ошибка, мы выводим сообщение об ошибке и прерываем выполнение.





Интеллектуальная система управления рисками и просадкой

Управление рисками является краеугольным камнем успешной торговой стратегии. Один из основных рисков, с которым сталкиваются трейдеры, это риск просадки, когда цены активов падают ниже заранее определенного уровня. Для минимизации этого риска необходима эффективная система управления рисками, способная адаптироваться к изменениям рыночных условий.

Мы разработаем систему, автоматически снижающую объем сделок при просадке баланса счета, используя инструменты библиотеки MetaTrader 5 для Python.

Основные правила системы таковы:

Ежедневное получение текущего баланса счета: каждый день система будет получать текущий баланс счета для анализа изменений. Уменьшение объема сделок при просадке: если баланс упал более чем на 2% за день, система автоматически уменьшит объем открываемых сделок на 10%. Это происходит с шагом 0.01 лота, чтобы постепенно снижать риски. Дополнительное снижение объема при продолжающемся падении баланса: если просадка баланса продолжается, то каждый день объем сделок будет уменьшаться дополнительно на 10% и на 0.01 лота, обеспечивая дальнейшую защиту капитала. Возврат к исходному объему после восстановления баланса: когда текущий баланс счета превысит предыдущий пик, система автоматически вернет объем сделок к исходному значению. Это помогает восстановить полную торговую активность после временного снижения объема из-за просадки.

В функции online_trading добавлены новые переменные: account_balance - для хранения текущего баланса, peak_balance - для хранения предыдущего пикового уровня баланса и daily_drop - для отслеживания суточной просадки. Эти переменные используются для реализации логики управления рисками.

Пример кода:

def online_trading(symbol, features, model): terminal_path = "C:/Program Files/RoboForex - MetaTrader 5/Arima/terminal64.exe" if not mt5.initialize(path=terminal_path): print( "Error: Failed to connect to MetaTrader 5 terminal" ) return open_trades = 0 e = None attempts = 30000 # Get the current account balance account_info = mt5.account_info() account_balance = account_info.balance # Set the initial volume for opening trades volume = 0.3 # Set the initial peak balance peak_balance = account_balance while True: symbol_info = mt5.symbol_info(symbol) if symbol_info is not None: break else : print( "Error: Instrument not found. Attempt {} of {}" .format(_ + 1 , attempts)) time.sleep( 5 ) while True: price_bid = mt5.symbol_info_tick(symbol).bid price_ask = mt5.symbol_info_tick(symbol).ask signal = model.predict(features) positions_total = mt5.positions_total() # Calculate the daily drop in account balance account_info = mt5.account_info() current_balance = account_info.balance daily_drop = (account_balance - current_balance) / account_balance # Reduce the volume for opening trades by 10 % with a step of 0.01 lot for each day of daily drop if daily_drop > 0.02 : volume -= 0.01 volume = max(volume, 0.01 ) elif current_balance > peak_balance: volume = 0.3 peak_balance = current_balance for _ in range(attempts): if positions_total < MAX_OPEN_TRADES and signal[- 1 ] > 0.5 : request = { "action" : mt5. TRADE_ACTION_DEAL , "symbol" : symbol, "volume" : volume, "type" : mt5. ORDER_TYPE_BUY , "price" : price_ask, "sl" : price_ask - 150 * symbol_info.point, "tp" : price_ask + 800 * symbol_info.point, "deviation" : 20 , "magic" : 123456 , "comment" : "Test deal" , "type_time" : mt5. ORDER_TIME_GTC , "type_filling" : mt5. ORDER_FILLING_FOK , } elif positions_total < MAX_OPEN_TRADES and signal[- 1 ] < 0.5 : request = { "action" : mt5. TRADE_ACTION_DEAL , "symbol" : symbol, "volume" : volume, "type" : mt5. ORDER_TYPE_SELL , "price" : price_bid, "sl" : price_bid + 150 * symbol_info.point, "tp" : price_bid - 800 * symbol_info.point, "deviation" : 20 , "magic" : 123456 , "comment" : "Test deal" , "type_time" : mt5. ORDER_TIME_GTC , "type_filling" : mt5. ORDER_FILLING_FOK , } else : print( "No signal to open a position" ) return None result = mt5.order_send(request) if result.retcode == mt5. TRADE_RETCODE_DONE : if signal[- 1 ] < 0.5 : print( "Buy position opened" ) open_trades += 1 elif signal[- 1 ] > 0.5 : print( "Sell position opened" ) open_trades += 1 return result.order else : print( "Error: Trade request not executed, retcode={}. Attempt {}/{}" .format(result.retcode, _ + 1 , attempts)) time.sleep( 3 ) time.sleep( 4000 )

Внедрение управлением лотностью по критерию Келли

Управление лотностью - это еще один важный аспект управления рисками в торговле. Одним из популярных методов управления лотностью является критерий Келли. Критерий Келли - это математическая формула, которая помогает определить оптимальный размер ставки, основываясь на вероятности выигрыша и отношении выигрыша к проигрышу.

В этой статье мы рассмотрим, как внедрить управление лотностью по критерию Келли в нашу систему управления рисками. Мы будем использовать расстояние между прогнозом модели и 0.5 в качестве вероятности выигрыша. Чем ближе прогноз модели к 0.5, тем меньше вероятность выигрыша, и тем меньше должен быть размер ставки.

Вот как будет выглядеть измененная функция online_trading :

def online_trading(symbol, features, model): terminal_path = "C:/Program Files/RoboForex - MetaTrader 5 /Arima/terminal64.exe" if not mt5.initialize(path=terminal_path): print("Error: Failed to connect to MetaTrader 5 terminal") return open_trades = 0 e = None attempts = 30000 # Get the current account balance account_info = mt5.account_info() account_balance = account_info.balance # Set the initial volume for opening trades volume = 0.1 # Set the initial peak balance peak_balance = account_balance while True: symbol_info = mt5.symbol_info(symbol) if symbol_info is not None: break else : print("Error: Instrument not found. Attempt {} of {}".format(_ + 1 , attempts)) time.sleep( 5 ) while True: price_bid = mt5.symbol_info_tick(symbol).bid price_ask = mt5.symbol_info_tick(symbol).ask signal = model.predict(features) positions_total = mt5.positions_total() # Calculate the daily drop in account balance account_info = mt5.account_info() current_balance = account_info.balance daily_drop = (account_balance - current_balance) / account_balance # Calculate the probability of winning based on the distance between the model's prediction and 0.5 probability_of_winning = abs(signal[- 1 ] - 0.5 ) * 2 # Calculate the optimal volume for opening trades using the Kelly criterion optimal_volume = (probability_of_winning - ( 1 - probability_of_winning) / risk_reward_ratio) / risk_reward_ratio * account_balance / price_ask # Reduce the volume for opening trades by 10 % with a step of 0.01 lot for each day of daily drop if daily_drop > 0.02 : optimal_volume -= 0.01 optimal_volume = max(optimal_volume, 0.01 ) elif current_balance > peak_balance: optimal_volume = (probability_of_winning - ( 1 - probability_of_winning) / risk_reward_ratio) / risk_reward_ratio * account_balance / price_ask peak_balance = current_balance # Set the volume for opening trades volume = optimal_volume for _ in range(attempts): if positions_total < MAX_OPEN_TRADES and signal[- 1 ] > 0.5 : request = { "action": mt5. TRADE_ACTION_DEAL , "symbol": symbol, "volume": volume, "type": mt5. ORDER_TYPE_BUY , "price": price_ask, "sl": price_ask - 150 * symbol_info.point, "tp": price_ask + 800 * symbol_info.point, "deviation": 20 , "magic": 123456 , "comment": "Test deal", "type_time": mt5. ORDER_TIME_GTC , "type_filling": mt5. ORDER_FILLING_FOK , } elif positions_total < MAX_OPEN_TRADES and signal[- 1 ] < 0.5 : request = { "action": mt5. TRADE_ACTION_DEAL , "symbol": symbol, "volume": volume, "type": mt5. ORDER_TYPE_SELL , "price": price_bid, "sl": price_bid + 150 * symbol_info.point, "tp": price_bid - 800 * symbol_info.point, "deviation": 20 , "magic": 123456 , "comment": "Test deal", "type_time": mt5. ORDER_TIME_GTC , "type_filling": mt5. ORDER_FILLING_FOK , } else : print("No signal to open a position") return None result = mt5.order_send(request) if result.retcode == mt5. TRADE_RETCODE_DONE : if signal[- 1 ] < 0.5 : print("Buy position opened") open_trades += 1 elif signal[- 1 ] > 0.5 : print("Sell position opened") open_trades += 1 return result.order else : print("Error: Trade request not executed, retcode={}. Attempt {}/{}".format(result.retcode, _ + 1 , attempts)) time.sleep( 3 ) time.sleep( 4000 )

В этой функции я добавил переменные probability_of_winning и optimal_volume. probability_of_winning хранит вероятность выигрыша, которую я рассчитываю как расстояние между прогнозом модели и 0.5, умноженное на 2. А optimal_volume содержит оптимальный размер ставки, рассчитанный по критерию Келли.

В блоке if daily_drop > 0.05: я уменьшаю optimal_volume на 10% с шагом 0.01 лота. Также добавил условие elif current_balance > peak_balance:, которое проверяет, превысил ли текущий баланс счета предыдущий пиковый уровень. Если да, то я пересчитываю optimal_volume по текущему балансу и отношению выигрыш/проигрыш, а peak_balance обновляется.

Эта система управления лотностью по Келли позволит мне автоматически оптимизировать размер ставки в зависимости от вероятности выигрыша и отношения выигрыш/проигрыш. Так я смогу максимизировать прибыль и минимизировать риск просадки.

Внедрение мультивалютной работы и параллельных вычислений

Мультивалютная работа позволяет алгоритму торговать сразу несколькими валютными парами, диверсифицируя риски. Реализована через список symbols с парами.

Параллельные вычисления ускоряют работу, выполняя задачи одновременно. Используется библиотека threading - для каждой пары создается отдельный поток с функцией process_symbol.

process_symbol загружает данные пары, преобразует их, обучает XGBoost модель, тестирует ее и затем ведет онлайн-торговлю, периодически обновляя данные.

Создаются потоки для всех пар из symbols. После завершения всех потоков, программа ожидает их с помощью thread.join().

Таким образом реализована высокопроизводительная многопоточная мультивалютная торговая система на базе XGBoost.

import threading def process_symbol(symbol): try : # Retrieve data for the specified symbol raw_data = retrieve_data(symbol) if raw_data is None: print( "Данные для символа {} не найдены" .format(symbol)) return None # Augment data augmented_data = augment_data(raw_data) # Markup data marked_data = markup_data(augmented_data.copy(), 'close' , 'label' ) # Label data labeled_data = label_data(marked_data, symbol) # Generate new features labeled_data_generate = generate_new_features(labeled_data, num_features= 100 , random_seed= 1 ) # Cluster features by GMM labeled_data_clustered = cluster_features_by_gmm(labeled_data_generate, n_components= 4 ) # Feature engineering labeled_data_engineered = feature_engineering(labeled_data_clustered, n_features_to_select= 10 ) # Train XGBoost classifier train_data = labeled_data_engineered[labeled_data_engineered.index <= FORWARD] test_data = labeled_data_engineered[labeled_data_engineered.index > FORWARD] xgb_clf = train_xgboost_classifier(train_data, num_boost_rounds= 1000 ) # Test XGBoost classifier test_features = test_data.drop([ 'label' , 'labels' ], axis= 1 ) test_labels = test_data[ 'labels' ] initial_balance = 10000.0 markup = 0.00001 test_model(xgb_clf, test_features, test_labels, markup, initial_balance) # Online trading position_id = None while True: # Get the last 2000 data points for online trading features = raw_data[- 6000 :].drop([ 'label' , 'labels' ], axis= 1 ).values.tolist() # Update features every 6 seconds time.sleep( 6 ) new_data = retrieve_data(symbol) if new_data is not None: raw_data = pd.concat([raw_data, new_data]) raw_data = raw_data.dropna() # Online trading position_id = online_trading(symbol, features, xgb_clf, position_id) except Exception as e: print( "Ошибка при обработке символа {}: {}" .format(symbol, e)) return None symbols = [ "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDJPY" , "AUDUSD" , "USDCAD" ] # Create a list of threads for each symbol threads = [] for symbol in symbols: thread = threading.Thread(target=process_symbol, args=(symbol,)) thread.start() threads.append(thread) # Wait for all threads to complete for thread in threads: thread. join ()

После запуска кода, мы столкнулись с проблемой наложения вывода на экран (принтов) из разных потоков. Это делает вывод на экран нечитаемым и затрудняет отладку и мониторинг работы алгоритма. Несмотря на многочисленные попытки решить эту проблему, пока что никак не удается избежать наложения вывода.

Instruments in terminal: 31 Instruments in terminal: 31 Instruments in terminal: 31 Instruments in terminal: 31 Instruments in terminal: 31 No data for symbol USDCAD yet (attempt 1 )No data for symbol NZDUSD yet (attempt 1 )No data for symbol AUDUSD yet (attempt 1 ) No data for symbol GBPUSD yet (attempt 1 ) Instruments in terminal: 31 Instruments in terminal: 31 Instruments in terminal: 31 Instruments in terminal: 31 No data for symbol USDCAD yet (attempt 2 )No data for symbol AUDUSD yet (attempt 2 )No data for symbol GBPUSD yet (attempt 2 ) Instruments in terminal: 31 Instruments in terminal: 31 Instruments in terminal: 31 No data for symbol GBPUSD yet (attempt 3 ) Instruments in terminal: 31

Несмотря на эту проблему, сам алгоритм работает корректно и выполняет свои функции. Он успешно обрабатывает данные, обучает модель и выполняет торговлю для каждой валютной пары из списка symbols. Параллельные вычисления позволяют значительно увеличить скорость работы алгоритма и улучшить его эффективность.



Итак, видим что алгоритим верно открывает сделки:









Потенциальное дальнейшее улучшение системы



Квантовое машинное обучениe

Сейчас мы используем классическое обучение моделей, но в будущем планируем перейти на квантовое машинное обучение с использованием кубитов для повышения точности и скорости. Несмотря на текущие сложности с квантовыми компьютерами, специальные ПО и алгоритмы уже разрабатываются. Я планирую исследовать и внедрять квантовое обучение в нашу систему, что может стать значительным прорывом.

Обратная связь от рынка: обучение с подкреплением

Чтобы усовершенствовать торговую систему, мы можем внедрить обучение с подкреплением. Система будет работать как агент, взаимодействующий с рынком, получая вознаграждения за прибыльные сделки и наказания за убыточные. Используя алгоритмы, такие как DQN, система будет учиться и адаптироваться, улучшая прогнозы.

Роевой интеллект для подбора стопов и тейков

Для повышения эффективности нашей системы можно применить роевой интеллект, используя алгоритм Particle Swarm Optimization (PSO). Система будет генерировать различные параметры стопов и тейков, оценивая их эффективность на исторических данных. PSO поможет подобрать оптимальные параметры, улучшая адаптивность и снижая риски.





Заключение

Наша модель машинного обучения для торговли использует методы предобработки данных, анализа данных и алгоритмы типа XGBoost. Применяются добавление шума, сдвиг во времени, расчет признаков, балансировка классов, кросс-валидация. Точность около 60% на тестовых данных.

Планируется внедрить квантовые вычисления, обучение с подкреплением, роевой интеллект для выбора стопов и тейков. Это позволит улучшить качество обучения, эффективность на реальных данных и управление рисками.

Но есть одна загвоздка - из-за этих технологий на рынке появится жесткая конкуренция между алгоритмами. Раньше трейдеры соревновались друг с другом, а теперь главное - чей алгоритм круче.



