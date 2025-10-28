- Crescimento
Negociações:
14 402
Negociações com lucro:
8 874 (61.61%)
Negociações com perda:
5 528 (38.38%)
Melhor negociação:
4 078.50 USD
Pior negociação:
-1 581.60 USD
Lucro bruto:
102 949.16 USD (2 255 525 pips)
Perda bruta:
-49 209.37 USD (1 917 096 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
161 (5 042.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11 102.00 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
26.00%
Depósito máximo carregado:
18.01%
Último negócio:
14 minutos atrás
Negociações por semana:
2163
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
13.92
Negociações longas:
6 902 (47.92%)
Negociações curtas:
7 500 (52.08%)
Fator de lucro:
2.09
Valor esperado:
3.73 USD
Lucro médio:
11.60 USD
Perda média:
-8.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
47 (-3 480.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 861.49 USD (46)
Crescimento mensal:
48.23%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 861.49 USD (6.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.70% (3 454.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.28% (38 371.03 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|14402
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sv
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sv
|338K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
More info WA : 082128769785
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
302%
0
0
USD
USD
64K
USD
USD
13
89%
14 402
61%
26%
2.09
3.73
USD
USD
56%
1:400