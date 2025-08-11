Moedas / UAA
UAA: Under Armour Inc Class A
5.00 USD 0.14 (2.88%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UAA para hoje mudou para 2.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.89 e o mais alto foi 5.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Under Armour Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
UAA Notícias
- Lululemon Athletica (LULU) Plots Comeback After Stock Crashes 60% in 2025 - TipRanks.com
- Lululemon: Selloff Overdone, But Fundamentals Remain Strong (NASDAQ:LULU)
- Under Armour rebaixada pela Rothschild devido a tarifas e cenário difícil no setor esportivo
- Rothschild Redburn rebaixa ações da Under Armour devido à recuperação tardia
- Ações da Under Armour atingem mínima de 52 semanas a US$ 4,78
- Acionistas da Under Armour reelegem conselho e aprovam auditor em reunião anual
- Is lululemon's Product Innovation Enough to Defend Market Share?
- Under Armour satisfies and discharges 3.25% senior notes due 2026
- Under Armour stock price target lowered to $7 by Williams Trading
- lululemon's Inventory Play: Streamlining or Straining Growth?
- CFRA upgrades Under Armour stock rating to Hold from Sell
- DECK Looks Overvalued at 2.67X: Time to Buy, Hold or Sell the Stock?
- Under Armour: Recent Quarterly Report Disappoints (NYSE:UA)
- Under Armour stock price target lowered to $5 at Truist on tariff concerns
- Under Armour Analysts Slash Their Forecasts After Q1 Results - Under Armour (NYSE:UAA)
- Under Armour stock price target lowered to $9 at Stifel on weak outlook
- Walt Disney To Rally More Than 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Aflac (NYSE:AFL), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Under Armour Q1 Earnings: No Brand Turnaround In Sight Yet (NYSE:UAA)
Faixa diária
4.89 5.04
Faixa anual
4.76 11.90
- Fechamento anterior
- 4.86
- Open
- 4.91
- Bid
- 5.00
- Ask
- 5.30
- Low
- 4.89
- High
- 5.04
- Volume
- 3.887 K
- Mudança diária
- 2.88%
- Mudança mensal
- 1.01%
- Mudança de 6 meses
- -20.76%
- Mudança anual
- -43.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh