UAA: Under Armour Inc Class A
4.86 USD 0.01 (0.21%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UAA de hoy ha cambiado un 0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.84, mientras que el máximo ha alcanzado 5.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Under Armour Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
UAA News
- ¡Hasta +75% de potencial! Estas acciones romperán el mercado con recortes de tipos
- Lululemon: Selloff Overdone, But Fundamentals Remain Strong (NASDAQ:LULU)
- Under Armour degradado por Rothschild debido a aranceles y difícil entorno deportivo
- Under Armour downgraded at Rothschild on tariffs, tough sportswear backdrop
- Rothschild Redburn rebaja la calificación de Under Armour por recuperación retrasada
- Rothschild Redburn downgrades Under Armour stock on delayed recovery
- Acciones de Under Armour tocan mínimos de 52 semanas a $4.78
- Under Armour stock hits 52-week low at $4.78
- US clothing retailers test full-price strategy as rich shoppers keep spending
- Los accionistas de Under Armour reeligen a la junta directiva y aprueban al auditor
- Under Armour shareholders re-elect board and approve auditor at annual meeting
- Is lululemon's Product Innovation Enough to Defend Market Share?
- Under Armour satisfies and discharges 3.25% senior notes due 2026
- Under Armour stock price target lowered to $7 by Williams Trading
- lululemon's Inventory Play: Streamlining or Straining Growth?
- CFRA upgrades Under Armour stock rating to Hold from Sell
- DECK Looks Overvalued at 2.67X: Time to Buy, Hold or Sell the Stock?
- Under Armour: Recent Quarterly Report Disappoints (NYSE:UA)
Rango diario
4.84 5.03
Rango anual
4.76 11.90
- Cierres anteriores
- 4.85
- Open
- 4.87
- Bid
- 4.86
- Ask
- 5.16
- Low
- 4.84
- High
- 5.03
- Volumen
- 9.318 K
- Cambio diario
- 0.21%
- Cambio mensual
- -1.82%
- Cambio a 6 meses
- -22.98%
- Cambio anual
- -45.33%
