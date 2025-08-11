KurseKategorien
UAA: Under Armour Inc Class A

4.89 USD 0.07 (1.41%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UAA hat sich für heute um -1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.88 bis zu einem Hoch von 4.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die Under Armour Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
4.88 4.97
Jahresspanne
4.76 11.90
Vorheriger Schlusskurs
4.96
Eröffnung
4.95
Bid
4.89
Ask
5.19
Tief
4.88
Hoch
4.97
Volumen
660
Tagesänderung
-1.41%
Monatsänderung
-1.21%
6-Monatsänderung
-22.50%
Jahresänderung
-44.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K