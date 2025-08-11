Währungen / UAA
UAA: Under Armour Inc Class A
4.89 USD 0.07 (1.41%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UAA hat sich für heute um -1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.88 bis zu einem Hoch von 4.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Under Armour Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.88 4.97
Jahresspanne
4.76 11.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.96
- Eröffnung
- 4.95
- Bid
- 4.89
- Ask
- 5.19
- Tief
- 4.88
- Hoch
- 4.97
- Volumen
- 660
- Tagesänderung
- -1.41%
- Monatsänderung
- -1.21%
- 6-Monatsänderung
- -22.50%
- Jahresänderung
- -44.99%
