Валюты / UAA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
UAA: Under Armour Inc Class A
4.85 USD 0.03 (0.61%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UAA за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.82, а максимальная — 4.93.
Следите за динамикой Under Armour Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UAA
- Lululemon: Selloff Overdone, But Fundamentals Remain Strong (NASDAQ:LULU)
- Under Armour понижен Rothschild из-за тарифов и сложной ситуации в спортивной одежде
- Under Armour downgraded at Rothschild on tariffs, tough sportswear backdrop
- Rothschild Redburn понижает рейтинг акций Under Armour из-за задержки восстановления
- Rothschild Redburn downgrades Under Armour stock on delayed recovery
- Акции Under Armour достигли 52-недельного минимума в $4,78
- Under Armour stock hits 52-week low at $4.78
- US clothing retailers test full-price strategy as rich shoppers keep spending
- Акционеры Under Armour переизбрали совет директоров и утвердили аудитора
- Under Armour shareholders re-elect board and approve auditor at annual meeting
- US clothing retailers test full-price strategy as rich shoppers keep spending
- Is lululemon's Product Innovation Enough to Defend Market Share?
- Under Armour satisfies and discharges 3.25% senior notes due 2026
- Under Armour stock price target lowered to $7 by Williams Trading
- lululemon's Inventory Play: Streamlining or Straining Growth?
- CFRA upgrades Under Armour stock rating to Hold from Sell
- DECK Looks Overvalued at 2.67X: Time to Buy, Hold or Sell the Stock?
- Under Armour: Recent Quarterly Report Disappoints (NYSE:UA)
- Under Armour stock price target lowered to $5 at Truist on tariff concerns
- Under Armour Analysts Slash Their Forecasts After Q1 Results - Under Armour (NYSE:UAA)
- Under Armour stock price target lowered to $9 at Stifel on weak outlook
- Walt Disney To Rally More Than 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Aflac (NYSE:AFL), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Under Armour Q1 Earnings: No Brand Turnaround In Sight Yet (NYSE:UAA)
- Under Armour stock price target lowered to $7.50 at UBS on tariff impact
Дневной диапазон
4.82 4.93
Годовой диапазон
4.76 11.90
- Предыдущее закрытие
- 4.88
- Open
- 4.89
- Bid
- 4.85
- Ask
- 5.15
- Low
- 4.82
- High
- 4.93
- Объем
- 7.515 K
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- -2.02%
- 6-месячное изменение
- -23.14%
- Годовое изменение
- -45.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.