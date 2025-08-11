货币 / UAA
UAA: Under Armour Inc Class A
4.92 USD 0.07 (1.44%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UAA汇率已更改1.44%。当日，交易品种以低点4.86和高点5.00进行交易。
关注Under Armour Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UAA新闻
- Lululemon: Selloff Overdone, But Fundamentals Remain Strong (NASDAQ:LULU)
- Under Armour downgraded at Rothschild on tariffs, tough sportswear backdrop
- 罗斯柴尔德Redburn因复苏延迟下调Under Armour股票评级
- Rothschild Redburn downgrades Under Armour stock on delayed recovery
- Under Armour股价触及52周低点4.78美元
- Under Armour stock hits 52-week low at $4.78
- US clothing retailers test full-price strategy as rich shoppers keep spending
- Under Armour股东在年度会议上重选董事会并批准审计师
- Under Armour shareholders re-elect board and approve auditor at annual meeting
- US clothing retailers test full-price strategy as rich shoppers keep spending
- Is lululemon's Product Innovation Enough to Defend Market Share?
- Under Armour satisfies and discharges 3.25% senior notes due 2026
- Under Armour stock price target lowered to $7 by Williams Trading
- lululemon's Inventory Play: Streamlining or Straining Growth?
- CFRA upgrades Under Armour stock rating to Hold from Sell
- DECK Looks Overvalued at 2.67X: Time to Buy, Hold or Sell the Stock?
- Under Armour: Recent Quarterly Report Disappoints (NYSE:UA)
- Under Armour stock price target lowered to $5 at Truist on tariff concerns
- Under Armour Analysts Slash Their Forecasts After Q1 Results - Under Armour (NYSE:UAA)
- Under Armour stock price target lowered to $9 at Stifel on weak outlook
- Walt Disney To Rally More Than 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Aflac (NYSE:AFL), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Under Armour Q1 Earnings: No Brand Turnaround In Sight Yet (NYSE:UAA)
- Under Armour stock price target lowered to $7.50 at UBS on tariff impact
- Telsey lowers Under Armour stock price target on tariff impact
日范围
4.86 5.00
年范围
4.76 11.90
- 前一天收盘价
- 4.85
- 开盘价
- 4.87
- 卖价
- 4.92
- 买价
- 5.22
- 最低价
- 4.86
- 最高价
- 5.00
- 交易量
- 4.139 K
- 日变化
- 1.44%
- 月变化
- -0.61%
- 6个月变化
- -22.03%
- 年变化
- -44.66%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值