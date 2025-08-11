Dövizler / UAA
UAA: Under Armour Inc Class A
4.83 USD 0.13 (2.62%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UAA fiyatı bugün -2.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.83 ve Yüksek fiyatı olarak 4.97 aralığında işlem gördü.
Under Armour Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UAA haberleri
- Under Armour: No Faith In Near-Term Turnaround Potential (NYSE:UAA)
- Lululemon Athletica (LULU) Plots Comeback After Stock Crashes 60% in 2025 - TipRanks.com
- Lululemon: Selloff Overdone, But Fundamentals Remain Strong (NASDAQ:LULU)
- Under Armour, tarifeler ve zorlu spor giyim ortamı nedeniyle Rothschild tarafından düşürüldü
- Under Armour downgraded at Rothschild on tariffs, tough sportswear backdrop
- Rothschild Redburn, Under Armour hissesini geciken toparlanma nedeniyle düşürdü
- Rothschild Redburn downgrades Under Armour stock on delayed recovery
- Under Armour hissesi 4,78 dolar ile 52 haftalık dip seviyeye ulaştı
- Under Armour stock hits 52-week low at $4.78
- US clothing retailers test full-price strategy as rich shoppers keep spending
- Under Armour hissedarları yıllık toplantıda yönetim kurulunu yeniden seçti ve denetçiyi onayladı
- Under Armour shareholders re-elect board and approve auditor at annual meeting
- US clothing retailers test full-price strategy as rich shoppers keep spending
- Is lululemon's Product Innovation Enough to Defend Market Share?
- Under Armour satisfies and discharges 3.25% senior notes due 2026
- Under Armour stock price target lowered to $7 by Williams Trading
- lululemon's Inventory Play: Streamlining or Straining Growth?
- CFRA upgrades Under Armour stock rating to Hold from Sell
- DECK Looks Overvalued at 2.67X: Time to Buy, Hold or Sell the Stock?
- Under Armour: Recent Quarterly Report Disappoints (NYSE:UA)
- Under Armour stock price target lowered to $5 at Truist on tariff concerns
- Under Armour Analysts Slash Their Forecasts After Q1 Results - Under Armour (NYSE:UAA)
- Under Armour stock price target lowered to $9 at Stifel on weak outlook
- Walt Disney To Rally More Than 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Aflac (NYSE:AFL), American Public Education (NASDAQ:APEI)
Günlük aralık
4.83 4.97
Yıllık aralık
4.76 11.90
- Önceki kapanış
- 4.96
- Açılış
- 4.95
- Satış
- 4.83
- Alış
- 5.13
- Düşük
- 4.83
- Yüksek
- 4.97
- Hacim
- 10.459 K
- Günlük değişim
- -2.62%
- Aylık değişim
- -2.42%
- 6 aylık değişim
- -23.45%
- Yıllık değişim
- -45.67%
21 Eylül, Pazar