UAA: Under Armour Inc Class A
4.96 USD 0.10 (2.06%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UAAの今日の為替レートは、2.06%変化しました。日中、通貨は1あたり4.89の安値と5.05の高値で取引されました。
Under Armour Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.89 5.05
1年のレンジ
4.76 11.90
- 以前の終値
- 4.86
- 始値
- 4.91
- 買値
- 4.96
- 買値
- 5.26
- 安値
- 4.89
- 高値
- 5.05
- 出来高
- 8.386 K
- 1日の変化
- 2.06%
- 1ヶ月の変化
- 0.20%
- 6ヶ月の変化
- -21.39%
- 1年の変化
- -44.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K