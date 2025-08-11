Devises / UAA
UAA: Under Armour Inc Class A
4.83 USD 0.13 (2.62%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UAA a changé de -2.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.83 et à un maximum de 4.97.
Suivez la dynamique Under Armour Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
UAA Nouvelles
- Under Armour: No Faith In Near-Term Turnaround Potential (NYSE:UAA)
- Lululemon Athletica (LULU) Plots Comeback After Stock Crashes 60% in 2025 - TipRanks.com
- Lululemon: Selloff Overdone, But Fundamentals Remain Strong (NASDAQ:LULU)
- Under Armour dégradé par Rothschild en raison des tarifs douaniers et d’un contexte difficile
- Rothschild Redburn dégrade l’action Under Armour en raison d’une reprise retardée
- L’action Under Armour atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 4,78$
- US clothing retailers test full-price strategy as rich shoppers keep spending
- Les actionnaires d’Under Armour réélisent le conseil d’administration et approuvent l’auditeur lors de l’assemblée annuelle
- Is lululemon's Product Innovation Enough to Defend Market Share?
- Under Armour satisfies and discharges 3.25% senior notes due 2026
- Under Armour stock price target lowered to $7 by Williams Trading
- lululemon's Inventory Play: Streamlining or Straining Growth?
- CFRA upgrades Under Armour stock rating to Hold from Sell
- DECK Looks Overvalued at 2.67X: Time to Buy, Hold or Sell the Stock?
- Under Armour: Recent Quarterly Report Disappoints (NYSE:UA)
- Under Armour stock price target lowered to $5 at Truist on tariff concerns
- Under Armour Analysts Slash Their Forecasts After Q1 Results - Under Armour (NYSE:UAA)
- Under Armour stock price target lowered to $9 at Stifel on weak outlook
- Walt Disney To Rally More Than 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Aflac (NYSE:AFL), American Public Education (NASDAQ:APEI)
Range quotidien
4.83 4.97
Range Annuel
4.76 11.90
- Clôture Précédente
- 4.96
- Ouverture
- 4.95
- Bid
- 4.83
- Ask
- 5.13
- Plus Bas
- 4.83
- Plus Haut
- 4.97
- Volume
- 10.459 K
- Changement quotidien
- -2.62%
- Changement Mensuel
- -2.42%
- Changement à 6 Mois
- -23.45%
- Changement Annuel
- -45.67%
20 septembre, samedi