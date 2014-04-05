CotaçõesSeções
TIME: Clockwise Core Equity & Innovation ETF

24.47 USD 0.04 (0.16%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TIME para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.41 e o mais alto foi 24.47.

Veja a dinâmica do par de moedas Clockwise Core Equity & Innovation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TIME Notícias

TIME on the Community Forum

Faixa diária
24.41 24.47
Faixa anual
20.61 31.07
Fechamento anterior
24.43
Open
24.41
Bid
24.47
Ask
24.77
Low
24.41
High
24.47
Volume
5
Mudança diária
0.16%
Mudança mensal
3.95%
Mudança de 6 meses
8.56%
Mudança anual
-10.07%
