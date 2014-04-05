Moedas / TIME
TIME: Clockwise Core Equity & Innovation ETF
24.47 USD 0.04 (0.16%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TIME para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.41 e o mais alto foi 24.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Clockwise Core Equity & Innovation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TIME Notícias
TIME on the Community Forum
Faixa diária
24.41 24.47
Faixa anual
20.61 31.07
- Fechamento anterior
- 24.43
- Open
- 24.41
- Bid
- 24.47
- Ask
- 24.77
- Low
- 24.41
- High
- 24.47
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.16%
- Mudança mensal
- 3.95%
- Mudança de 6 meses
- 8.56%
- Mudança anual
- -10.07%
21 setembro, domingo