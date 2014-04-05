통화 / TIME
TIME: Clockwise Core Equity & Innovation ETF
24.47 USD 0.04 (0.16%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TIME 환율이 오늘 0.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.41이고 고가는 24.47이었습니다.
Clockwise Core Equity & Innovation ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
24.41 24.47
년간 변동
20.61 31.07
- 이전 종가
- 24.43
- 시가
- 24.41
- Bid
- 24.47
- Ask
- 24.77
- 저가
- 24.41
- 고가
- 24.47
- 볼륨
- 5
- 일일 변동
- 0.16%
- 월 변동
- 3.95%
- 6개월 변동
- 8.56%
- 년간 변동율
- -10.07%
21 9월, 일요일