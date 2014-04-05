Währungen / TIME
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TIME: Clockwise Core Equity & Innovation ETF
24.47 USD 0.04 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TIME hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.41 bis zu einem Hoch von 24.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clockwise Core Equity & Innovation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TIME News
TIME on the Community Forum
- XO_Method REVISED (1552)
- Manual systems discussion (152)
- NEWBIE or just a BIG TIME SCAMMERS!!! (39)
- Time/Bar Discrepancy - How to correctly work around it. (32)
- ADD 4 SECONDS TO SERVER TIME OR MARKET WATCH TIME##################################################################################################################### (29)
- Forgot password in MT4, how to reset? (23)
- One Click Trading popup - how to disable this popup ONCE n for all? (18)
- LOCKING SYSTEM FOR MT4 INDICATOR (13)
- TIME BUY SELL (13)
- TIME DIFFERENCES BETWEEN ORDER OPEN AND CLOSE TIMES (12)
- IS CHAMPIONSHIP TIME ZONE EQUIVALENT TO THE LOCAL TIME? (12)
- Scripts: Best TIME To Trade (Improve your Strategy) - MT4 (9)
Handelsanwendungen für TIME
Range Analyzer with alerts for MT5
STE S.S.COMPANY
Die Average Daily Range zeigt die durchschnittliche Pip-Range eines Forex-Paares, gemessen über eine bestimmte Anzahl von Perioden. Händler können die ADR verwenden, um potenzielle Kursbewegungen außerhalb der durchschnittlichen täglichen Bewegung zu visualisieren. Wenn die ADR über dem Durchschnitt liegt, bedeutet dies, dass die tägliche Volatilität höher als üblich ist, was bedeutet, dass das Währungspaar möglicherweise über seine Norm hinausgeht. Unser ADR-Analysator besteht aus 5 Hauptfunk
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Easy Trade – Intelligentes, einfaches und leistungsstarkes Trade Management Easy Trade ist die All-in-One-Lösung für MetaTrader-Nutzer, die ihr Risiko im Griff behalten und ihre Orderausführung reibungslos gestalten möchten. Von Grund auf mit dem Feedback unserer Trader entwickelt, macht Easy Trade das Ausführen, Überwachen und Verwalten von Trades über mehrere Symbole hinweg einfach – ohne den Workflow zu verkomplizieren. Ob manuell skalierend oder mehrere Setups gleichzeitig verwaltend – Eas
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
Trend Line Map Indicator ist ein Add-On für Trend Screener Indicator. Es arbeitet als Scanner für alle Signale, die vom Trendscreener (Trendliniensignale) erzeugt werden. Es ist ein Trend Line Scanner basierend auf dem Trend Screener Indicator. Wenn Sie keinen Trend Screener Pro Indicator haben, funktioniert die Trend Line Map Pro nicht. It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator. If you don't have Trend Screener Pro Indicator, the Trend Line Map Pro will not work . Wen
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Das ADR Alert Dashboard zeigt Ihnen auf einen Blick, wo der Preis aktuell im Verhältnis zu seiner normalen durchschnittlichen Tagesspanne gehandelt wird. Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen per Pop-up, E-Mail oder Push, wenn der Preis seine durchschnittliche Spanne und darüber liegende Niveaus Ihrer Wahl überschreitet, sodass Sie schnell in Pullbacks und Umkehrungen einsteigen können. Das Dash ist so konzipiert, dass es auf einem leeren Diagramm platziert werden kann und einfach im Hinter
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
Zeichnen Sie automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus PLUS Antriebskerzenlücken auf Ihrem Chart ein, so dass Sie sehen können, wohin sich der Preis wahrscheinlich als Nächstes bewegen und/oder möglicherweise umkehren wird. Dieser Indikator wurde entwickelt, um als Teil der Positionshandelsmethodik verwendet zu werden, die auf meiner Website (The Market Structure Trader) gelehrt wird, und zeigt Schlüsselinformationen für die Zielsetzung und potenzielle Einstiege an. MT4 Version: http
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
Dieses Dashboard ist ein Warntool zur Verwendung mit dem Indikator für die Umkehrung der Marktstruktur. Sein Hauptzweck besteht darin, Sie auf Umkehrmöglichkeiten in bestimmten Zeitrahmen und auch auf die erneuten Tests der Warnungen (Bestätigung) aufmerksam zu machen, wie es der Indikator tut. Das Dashboard ist so konzipiert, dass es auf einem eigenen Chart sitzt und im Hintergrund arbeitet, um Ihnen Benachrichtigungen zu Ihren ausgewählten Paaren und Zeitrahmen zu senden. Es wurde entwickelt,
Tagesspanne
24.41 24.47
Jahresspanne
20.61 31.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.43
- Eröffnung
- 24.41
- Bid
- 24.47
- Ask
- 24.77
- Tief
- 24.41
- Hoch
- 24.47
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 3.95%
- 6-Monatsänderung
- 8.56%
- Jahresänderung
- -10.07%
21 September, Sonntag