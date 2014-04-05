通貨 / TIME
TIME: Clockwise Core Equity & Innovation ETF
24.47 USD 0.04 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TIMEの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり24.41の安値と24.47の高値で取引されました。
Clockwise Core Equity & Innovation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TIME News
TIMEの取引アプリ
1日のレンジ
24.41 24.47
1年のレンジ
20.61 31.07
- 以前の終値
- 24.43
- 始値
- 24.41
- 買値
- 24.47
- 買値
- 24.77
- 安値
- 24.41
- 高値
- 24.47
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- 0.16%
- 1ヶ月の変化
- 3.95%
- 6ヶ月の変化
- 8.56%
- 1年の変化
- -10.07%
21 9月, 日曜日