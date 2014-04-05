このダッシュボードは、市場構造反転インジケーターで使用するためのアラートツールです。主な目的は、特定の時間枠での取消の機会と、インジケーターと同様にアラートの再テスト（確認）についてアラートを出すことです。ダッシュボードは、それ自体でチャート上に配置され、バックグラウンドで動作して、選択したペアと時間枠でアラートを送信するように設計されています。多くの人々が1つのMT4の複数のチャートで市場反転インジケーターを実行するのではなく、一度に複数のペアと時間枠を監視するためにダッシュを要求した後に開発されました。 M5、M15、M30、H1、H4、およびD1の時間枠でアラートを出します。もちろん、取引の場合と同様に、より高い時間枠が最も効果的です。 長方形を描画し、特定のペアの市場構造の変化を警告するために作成したインジケーターがダッシュボードを実行します。 ダッシュボードを使用すると、複数のペアと時間枠を監視し、1つのチャートを開いたときにアラートを受け取ることができます。 このダッシュボードは、市場構造反転インジケーターのアドオンとして設計されています。それは独立して機能し、マーケッ