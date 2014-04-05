Valute / TIME
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TIME: Clockwise Core Equity & Innovation ETF
24.47 USD 0.04 (0.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TIME ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.41 e ad un massimo di 24.47.
Segui le dinamiche di Clockwise Core Equity & Innovation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TIME News
TIME on the Community Forum
- XO_Method REVISED (1552)
- Manual systems discussion (152)
- NEWBIE or just a BIG TIME SCAMMERS!!! (39)
- Time/Bar Discrepancy - How to correctly work around it. (32)
- ADD 4 SECONDS TO SERVER TIME OR MARKET WATCH TIME##################################################################################################################### (29)
- Forgot password in MT4, how to reset? (23)
- One Click Trading popup - how to disable this popup ONCE n for all? (18)
- LOCKING SYSTEM FOR MT4 INDICATOR (13)
- TIME BUY SELL (13)
- TIME DIFFERENCES BETWEEN ORDER OPEN AND CLOSE TIMES (12)
- IS CHAMPIONSHIP TIME ZONE EQUIVALENT TO THE LOCAL TIME? (12)
- Scripts: Best TIME To Trade (Improve your Strategy) - MT4 (9)
Applicazioni di Trading per TIME
Range Analyzer with alerts for MT5
STE S.S.COMPANY
L'intervallo medio giornaliero mostra l'intervallo di pip medio di una coppia Forex misurata in un certo numero di periodi. I trader possono utilizzare l'ADR per visualizzare la potenziale azione sui prezzi al di fuori del movimento medio giornaliero. Quando l'ADR è al di sopra della media, significa che la volatilità giornaliera è superiore al normale, il che implica che la coppia di valute potrebbe estendersi oltre la sua norma. Il nostro Analizzatore ADR è composto da 5 caratteristiche prin
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Easy Trade – Gestione Operativa Intelligente, Semplice e Potente Easy Trade è la soluzione tutto-in-uno per la gestione delle operazioni su MetaTrader, ideale per chi desidera mantenere il rischio sotto controllo e garantire un’esecuzione fluida. Progettato da zero con il feedback reale dei trader, Easy Trade rende semplice eseguire, monitorare e gestire operazioni su più simboli – senza complicare il tuo flusso di lavoro. Che tu faccia scalping manuale o gestisca un piccolo portafoglio di str
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
Trend Line Map indicator is an addons for Trend Screener Indicator . It's working as a scanner for all signals generated by Trend screener ( Trend Line Signals ) . It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator. If you don't have Trend Screener Pro Indicator, the Trend Line Map Pro will not work. LIMITED TIME OFFER : Trend Line Map Indicator is available for only 50 $ and lifetime. ( Original price 125$ ) By accessing to our MQL5 Blog, you can find all our premium indicat
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Il dashboard di avviso ADR ti mostra a colpo d'occhio dove il prezzo è attualmente scambiato in relazione al suo normale intervallo medio giornaliero. Riceverai avvisi istantanei tramite pop-up, e-mail o push quando il prezzo supera la sua gamma media e livelli superiori a tua scelta in modo da poter saltare rapidamente a pullback e inversioni. Il trattino è progettato per essere posizionato su un grafico vuoto e semplicemente sedersi in background e avvisarti quando i livelli vengono raggiunti
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
Disegna automaticamente i livelli di supporto e resistenza PIÙ i gap delle candele di propulsione sul vostro grafico, in modo da poter vedere dove il prezzo potrebbe dirigersi successivamente e/o potenzialmente invertire. Questo indicatore è stato progettato per essere utilizzato come parte della metodologia di trading di posizione insegnata sul mio sito web (The Market Structure Trader) e visualizza informazioni chiave per il targeting e le potenziali entrate. MT4 Version: https://www.mql5.c
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
Questa dashboard è uno strumento di avviso da utilizzare con l'indicatore di inversione della struttura del mercato. Il suo scopo principale è avvisarti di opportunità di inversione su intervalli di tempo specifici e anche di ripetere i test degli avvisi (conferma) come fa l'indicatore. Il dashboard è progettato per essere posizionato su un grafico da solo e funzionare in background per inviarti avvisi sulle coppie e sui tempi scelti. È stato sviluppato dopo che molte persone hanno richiesto un
Intervallo Giornaliero
24.41 24.47
Intervallo Annuale
20.61 31.07
- Chiusura Precedente
- 24.43
- Apertura
- 24.41
- Bid
- 24.47
- Ask
- 24.77
- Minimo
- 24.41
- Massimo
- 24.47
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.16%
- Variazione Mensile
- 3.95%
- Variazione Semestrale
- 8.56%
- Variazione Annuale
- -10.07%
21 settembre, domenica