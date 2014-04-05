货币 / TIME
TIME: Clockwise Core Equity & Innovation ETF
24.47 USD 0.04 (0.16%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TIME汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点24.41和高点24.47进行交易。
关注Clockwise Core Equity & Innovation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TIME新闻
TIME on the Community Forum
- XO_Method REVISED (1552)
- Manual systems discussion (152)
- NEWBIE or just a BIG TIME SCAMMERS!!! (39)
- Time/Bar Discrepancy - How to correctly work around it. (32)
- ADD 4 SECONDS TO SERVER TIME OR MARKET WATCH TIME##################################################################################################################### (29)
- Forgot password in MT4, how to reset? (23)
- One Click Trading popup - how to disable this popup ONCE n for all? (18)
- LOCKING SYSTEM FOR MT4 INDICATOR (13)
- TIME BUY SELL (13)
- TIME DIFFERENCES BETWEEN ORDER OPEN AND CLOSE TIMES (12)
- IS CHAMPIONSHIP TIME ZONE EQUIVALENT TO THE LOCAL TIME? (12)
- Scripts: Best TIME To Trade (Improve your Strategy) - MT4 (9)
TIME交易应用程序
Range Analyzer with alerts for MT5
STE S.S.COMPANY
平均每日范围显示了在一定时期内测量的外汇对的平均点范围。 交易者可以使用 ADR 来可视化平均每日变动之外的潜在价格行为。 当 ADR 高于平均水平时，意味着每日波动率高于平时，这意味着货币对可能超出其正常范围。 我们的 ADR 分析仪由 5 个主要功能组成： Range (ADR) Screener：一种多币种 ADR 分析。 ADR 区域：显示 ADR 区域外价格上涨的日内预期市场范围。 X bar Zone : 显示用户指定的 X 根柱线的突破。 每日高点和低点区：识别前一天高点或低点的突破。 每周高点和低点区：确定一周的突破日高位或低位。 限时优惠：范围分析仪指示器仅适用于 50 美元和终身。 （原价 125 美元） 主要特征 多币种筛选器。 ADR 区域突破 所有类型的警报（弹出、推送通知等） 支持所有货币。 文件资料 所有带有警报文档（说明）和策略详细信息的范围分析器都可以在我们的 MQL5 博客的这篇文章中找到： 点击这里。 接触 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 警告 我们所有的指标都只能通过官方 Metatrader 商店（MQL5 市场
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
趋势线图指标是趋势筛选器指标的插件。它用作趋势筛选器（趋势线信号）生成的所有信号的扫描仪。 它是基于趋势筛选器指标的趋势线扫描仪。如果您没有 Trend Screener Pro Indicator，Trend Line Map Pro 将无法使用。 It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator. If you don't have Trend Screener Pro Indicator, the Trend Line Map Pro will not work . 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以下载趋势线图指标的免费版本。购买前试用，不受 Metatrader Tester 限制。 ： 点击这里 1. 容易获得的优势 根据货币和时间范围显示买入和卖出信号。 评估自图表中出现箭头以来价格上涨或下跌的点数。 （趋势筛选指标箭头） 显示信号的时序。 获取多时间范围和多货币警报以购买和出售警报。 2. 如何使用趋势线图 如何显示买卖信号仪表板？ 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
ADR 警报仪表板一目了然地向您显示当前价格相对于其正常平均每日范围的交易位置。当价格超过您选择的平均范围和高于它的水平时，您将通过弹出窗口、电子邮件或推送获得即时警报，以便您可以快速跳入回调和反转。破折号旨在放置在空白图表上，只需坐在背景中并在达到水平时提醒您，因此您无需坐下来观看甚至看！ 此处提供 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/62756 新：现在还向您显示平均每周和每月范围，并提醒他们！ 获取在您的图表上绘制水平的 ADR 反转指标： https://www.mql5.com/en/market/product/64477 大约 60% 的时间价格在其正常的平均每日范围 (ADR) 内交易并推高这些水平通常是价格急剧波动的指标，通常会出现回调（获利了结）走势。您可以通过交易从每日范围的顶部或底部回落到最近的支撑位或阻力位来利用这些急剧波动。 收集了超过 20 年的历史数据，以找出主要外汇对和一系列交叉盘的价格超出特定 ADR 水平的平均百分比。该数据表明价格仅在 3% 的时间内超过其 ADR 的 200%
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
自动在你的图表上画出支撑位和阻力位以及推动性蜡烛缺口，这样你就可以看到价格接下来可能会走向哪里和/或可能会逆转。 该指标旨在作为我的网站（The Market Structure Trader）上教授的头寸交易方法的一部分，并显示目标和潜在入场的关键信息。 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/97246/ 该指标有两个核心功能和四个附加功能： 核心功能1 - 日线、周线和月线的自动支持和阻力线 该指标为你自动绘制过去2天以及6周和数月前的最新支撑和阻力水平。你可以完全自定义这些水平的外观以适合你，并显示多少个。这些关键水平通常作为主要的支持和阻力区，价格将从这里转向并回撤或逆转。它们也是价格将走向的目标，因此你可以迅速看到在价格可能转向之前交易的潜在距离。 核心特征2--推进型蜡烛缺口目标 推进性缺口蜡烛是银行和机构通过在任何市场上执行大额头寸而创造的强劲、快速的移动。这些大阳线一旦形成，有两个关键作用。 1. 1.它们作为一个方向性信号，因为大型市场参与者已经选择了一个方向，一旦发生，价格往往会在一段时间内
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245 想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
此儀表板是與市場結構反轉指標一起使用的警報工具。它的主要目的是提醒您在特定時間範圍內的逆轉機會，以及像指標一樣重新測試警報（確認）。儀表板設計為單獨放置在圖表上，並在後台工作，以向您發送有關您選擇的貨幣對和時間範圍的警報。它是在許多人要求衝刺以同時監控多個貨幣對和時間框架而不是讓市場反轉指標在一個 MT4 中的多個圖表上運行之後開發的。它會在 M5、M15、M30、H1、H4 和 D1 時間範圍內發出警報。當然，與交易中的任何事情一樣，更高的時間框架效果最好。 我創建的用於繪製矩形並提醒特定貨幣對的市場結構變化的指標運行儀表板。 儀表板僅允許您監控多個貨幣對和時間範圍，並在打開一個圖表時收到警報。 該儀表板被設計為市場結構反轉指標的附加組件。它將獨立工作，並提醒市場反轉警報指標給出的模式和信號。 在此處獲取市場反轉警報指標的 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/46295 此儀表板的 MT4 版本在這裡： https://www.mql5.com/en/market/product/62751/ 指標輸入/設置： 調整
日范围
24.41 24.47
年范围
20.61 31.07
- 前一天收盘价
- 24.43
- 开盘价
- 24.41
- 卖价
- 24.47
- 买价
- 24.77
- 最低价
- 24.41
- 最高价
- 24.47
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 3.95%
- 6个月变化
- 8.56%
- 年变化
- -10.07%
21 九月, 星期日