此儀表板是與市場結構反轉指標一起使用的警報工具。它的主要目的是提醒您在特定時間範圍內的逆轉機會，以及像指標一樣重新測試警報（確認）。儀表板設計為單獨放置在圖表上，並在後台工作，以向您發送有關您選擇的貨幣對和時間範圍的警報。它是在許多人要求衝刺以同時監控多個貨幣對和時間框架而不是讓市場反轉指標在一個 MT4 中的多個圖表上運行之後開發的。它會在 M5、M15、M30、H1、H4 和 D1 時間範圍內發出警報。當然，與交易中的任何事情一樣，更高的時間框架效果最好。 我創建的用於繪製矩形並提醒特定貨幣對的市場結構變化的指標運行儀表板。 儀表板僅允許您監控多個貨幣對和時間範圍，並在打開一個圖表時收到警報。 該儀表板被設計為市場結構反轉指標的附加組件。它將獨立工作，並提醒市場反轉警報指標給出的模式和信號。 在此處獲取市場反轉警報指標的 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/46295 此儀表板的 MT4 版本在這裡： https://www.mql5.com/en/market/product/62751/ 指標輸入/設置： 調整