Валюты / TIME
TIME: Clockwise Core Equity & Innovation ETF
24.47 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TIME за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.41, а максимальная — 24.47.
Следите за динамикой Clockwise Core Equity & Innovation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.41 24.47
Годовой диапазон
20.61 31.07
- Предыдущее закрытие
- 24.43
- Open
- 24.41
- Bid
- 24.47
- Ask
- 24.77
- Low
- 24.41
- High
- 24.47
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 3.95%
- 6-месячное изменение
- 8.56%
- Годовое изменение
- -10.07%
21 сентября, воскресенье