TIME: Clockwise Core Equity & Innovation ETF
24.47 USD 0.04 (0.16%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TIME de hoy ha cambiado un 0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.41, mientras que el máximo ha alcanzado 24.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Clockwise Core Equity & Innovation ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
24.41 24.47
Rango anual
20.61 31.07
- Cierres anteriores
- 24.43
- Open
- 24.41
- Bid
- 24.47
- Ask
- 24.77
- Low
- 24.41
- High
- 24.47
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 0.16%
- Cambio mensual
- 3.95%
- Cambio a 6 meses
- 8.56%
- Cambio anual
- -10.07%
21 septiembre, domingo