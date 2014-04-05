Devises / TIME
TIME: Clockwise Core Equity & Innovation ETF
24.47 USD 0.04 (0.16%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TIME a changé de 0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.41 et à un maximum de 24.47.
Suivez la dynamique Clockwise Core Equity & Innovation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TIME Nouvelles
TIME on the Community Forum
Applications de Trading pour TIME
Range Analyzer with alerts for MT5
STE S.S.COMPANY
La plage quotidienne moyenne montre la plage de pip moyenne d'une paire Forex mesurée sur un certain nombre de périodes. Les traders peuvent utiliser l'ADR pour visualiser l'action potentielle des prix en dehors du mouvement quotidien moyen. Lorsque l'ADR est supérieur à la moyenne, cela signifie que la volatilité quotidienne est plus élevée que d'habitude, ce qui implique que la paire de devises peut s'étendre au-delà de sa norme. Notre ADR Analyzer est composé de 5 fonctionnalités principale
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Easy Trade – Gestion des transactions intelligente, simple et puissante Easy Trade est la solution tout-en-un pour la gestion des transactions destinée aux utilisateurs de MetaTrader souhaitant garder le contrôle du risque et assurer une exécution fluide. Conçu dès le départ avec les retours des traders, Easy Trade facilite l'exécution, la surveillance et la gestion des transactions sur plusieurs symboles – sans complexifier votre flux de travail. Que vous pratiquiez le scalping manuel ou que
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
Trend Line Map indicator is an addons for Trend Screener Indicator . It's working as a scanner for all signals generated by Trend screener ( Trend Line Signals ) . It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator. If you don't have Trend Screener Pro Indicator, the Trend Line Map Pro will not work. LIMITED TIME OFFER : Trend Line Map Indicator is available for only 50 $ and lifetime. ( Original price 125$ ) By accessing to our MQL5 Blog, you can find all our premium indicat
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Le tableau de bord d'alerte ADR vous montre en un coup d'œil où se négocie actuellement le prix par rapport à sa fourchette quotidienne moyenne normale. Vous recevrez des alertes instantanées par pop-up, e-mail ou push lorsque le prix dépasse sa fourchette moyenne et les niveaux supérieurs de votre choix afin que vous puissiez sauter rapidement dans les reculs et les inversions. Le tableau de bord est conçu pour être placé sur un tableau vierge et s'asseoir simplement en arrière-plan et vous al
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
Dessine automatiquement les niveaux de support et de résistance PLUS les écarts des bougies de propulsion sur votre graphique, afin que vous puissiez voir où le prix est susceptible de se diriger ensuite et/ou de s'inverser potentiellement. Cet indicateur est conçu pour être utilisé dans le cadre de la méthodologie de trading de position enseignée sur mon site web (The Market Structure Trader) et affiche des informations clés pour le ciblage et les entrées potentielles. MT4 Version: https://w
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
Ce tableau de bord est un outil d'alerte à utiliser avec l'indicateur d'inversion de structure de marché. Son objectif principal est de vous alerter des opportunités d'inversion sur des périodes spécifiques et également des nouveaux tests des alertes (confirmation) comme le fait l'indicateur. Le tableau de bord est conçu pour s'asseoir sur un graphique et fonctionner en arrière-plan pour vous envoyer des alertes sur les paires et les délais que vous avez choisis. Il a été développé après que de
Range quotidien
24.41 24.47
Range Annuel
20.61 31.07
- Clôture Précédente
- 24.43
- Ouverture
- 24.41
- Bid
- 24.47
- Ask
- 24.77
- Plus Bas
- 24.41
- Plus Haut
- 24.47
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 0.16%
- Changement Mensuel
- 3.95%
- Changement à 6 Mois
- 8.56%
- Changement Annuel
- -10.07%
21 septembre, dimanche