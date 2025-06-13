- Visão do mercado
ROKT: SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
A taxa do ROKT para hoje mudou para 3.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 80.59 e o mais alto foi 81.40.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ROKT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ROKT hoje?
Hoje SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) está avaliado em 81.23. O instrumento é negociado dentro de 80.59 - 81.40, o fechamento de ontem foi 78.83, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ROKT em tempo real.
As ações de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF pagam dividendos?
Atualmente SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF está avaliado em 81.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 59.71% e USD. Monitore os movimentos de ROKT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ROKT?
Você pode comprar ações de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) pelo preço atual 81.23. Ordens geralmente são executadas perto de 81.23 ou 81.53, enquanto 12 e -0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ROKT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ROKT?
Investir em SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF envolve considerar a faixa anual 45.26 - 81.40 e o preço atual 81.23. Muitos comparam 7.19% e 48.69% antes de enviar ordens em 81.23 ou 81.53. Estude as mudanças diárias de preço de ROKT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?
O maior preço de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) no último ano foi 81.40. As ações oscilaram bastante dentro de 45.26 - 81.40, e a comparação com 78.83 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?
O menor preço de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) no ano foi 45.26. A comparação com o preço atual 81.23 e 45.26 - 81.40 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ROKT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ROKT?
No passado SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 78.83 e 59.71% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 78.83
- Open
- 81.40
- Bid
- 81.23
- Ask
- 81.53
- Low
- 80.59
- High
- 81.40
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 3.04%
- Mudança mensal
- 7.19%
- Mudança de 6 meses
- 48.69%
- Mudança anual
- 59.71%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.715 milh
- Projeç.
- 3.334 milh
- Prév.
- 1.792 milh
- Atu.
- -0.763 milh
- Projeç.
- -0.205 milh
- Prév.
- -0.271 milh
- Atu.
- 4.117%
- Projeç.
- Prév.
- 4.033%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.