CotaçõesSeções
Moedas / ROKT
Voltar para Ações

ROKT: SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

81.23 USD 2.40 (3.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ROKT para hoje mudou para 3.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 80.59 e o mais alto foi 81.40.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ROKT Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ROKT hoje?

Hoje SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) está avaliado em 81.23. O instrumento é negociado dentro de 80.59 - 81.40, o fechamento de ontem foi 78.83, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ROKT em tempo real.

As ações de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF pagam dividendos?

Atualmente SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF está avaliado em 81.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 59.71% e USD. Monitore os movimentos de ROKT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ROKT?

Você pode comprar ações de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) pelo preço atual 81.23. Ordens geralmente são executadas perto de 81.23 ou 81.53, enquanto 12 e -0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ROKT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ROKT?

Investir em SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF envolve considerar a faixa anual 45.26 - 81.40 e o preço atual 81.23. Muitos comparam 7.19% e 48.69% antes de enviar ordens em 81.23 ou 81.53. Estude as mudanças diárias de preço de ROKT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?

O maior preço de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) no último ano foi 81.40. As ações oscilaram bastante dentro de 45.26 - 81.40, e a comparação com 78.83 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?

O menor preço de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) no ano foi 45.26. A comparação com o preço atual 81.23 e 45.26 - 81.40 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ROKT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ROKT?

No passado SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 78.83 e 59.71% após os eventos corporativos.

Faixa diária
80.59 81.40
Faixa anual
45.26 81.40
Fechamento anterior
78.83
Open
81.40
Bid
81.23
Ask
81.53
Low
80.59
High
81.40
Volume
12
Mudança diária
3.04%
Mudança mensal
7.19%
Mudança de 6 meses
48.69%
Mudança anual
59.71%
08 outubro, quarta-feira
13:30
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
3.715 milh
Projeç.
3.334 milh
Prév.
1.792 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
-0.763 milh
Projeç.
-0.205 milh
Prév.
-0.271 milh
17:00
USD
Leilão Note a 10 anos
Atu.
4.117%
Projeç.
Prév.
4.033%
18:00
USD
Atas da Reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC)
Atu.
Projeç.
Prév.
21:45
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.