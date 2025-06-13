시세섹션
ROKT: SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

78.83 USD 1.21 (1.51%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ROKT 환율이 오늘 -1.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 78.83이고 고가는 79.97이었습니다.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

오늘 ROKT 주식의 가격은?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF 주식은 당일 78.83에 가격이 책정되며 78.83 - 79.97 내에서 거래되고 어제의 종가는 80.04 였고 거래 볼륨은 4이었습니다. ROKT의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF은 현재 78.83로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 54.99% 및 USD를 지켜 봅니다. ROKT의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

ROKT 주식을 매수하는 방법은?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF의 주식을 현재 78.83의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 79.13 근처로 접수되며 4 및 -1.43%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 ROKT의 업데이트를 확인해 보세요.

ROKT 주식에 투자하는 방법은?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 45.26 - 80.20 및 현재 가격 78.83을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 4.02% 및 44.30%를 비교합니다. ROKT 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF 주식 최고가는?

지난해 SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF의 최고가는 80.20였습니다. 45.26 - 80.20 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 80.04와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF의 움직임을 살펴보세요.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF 최저가는?

연중 SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT)의 최저 가격은 45.26였습니다. 현재 78.83 및 45.26 - 80.20와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. ROKT의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

ROKT 주식의 분할은 언제였는지?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 80.04 및 54.99%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
78.83 79.97
년간 변동
45.26 80.20
이전 종가
80.04
시가
79.97
Bid
78.83
Ask
79.13
저가
78.83
고가
79.97
볼륨
4
일일 변동
-1.51%
월 변동
4.02%
6개월 변동
44.30%
년간 변동율
54.99%
08 10월, 수요일
13:30
USD
Fed 금융 감독 부의장 바 연설
활동
예측값
훑어보기
14:30
USD
EIA 원유 재고량 변동
활동
예측값
3.334 M
훑어보기
1.792 M
14:30
USD
EIA Cushing Crude Oil 재고 변동
활동
예측값
-0.205 M
훑어보기
-0.271 M
17:00
USD
10년 만기 어음 경매
활동
예측값
훑어보기
4.033%
18:00
USD
FOMC 회의록
활동
예측값
훑어보기
21:45
USD
Fed 금융 감독 부의장 바 연설
활동
예측값
훑어보기