ROKT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hisse senedi 78.83 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 78.83 - 79.97 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 80.04 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4 değerine ulaştı. ROKT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hisse senedi şu anda 78.83 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 54.99% ve USD değerlerini izler. ROKT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ROKT hisse senedi nasıl alınır? SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hisselerini şu anki 78.83 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 78.83 ve Ask 79.13 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4 ve günlük değişim oranı -1.43% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ROKT fiyat hareketlerini takip edin.

ROKT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 45.26 - 80.20 ve mevcut fiyatı 78.83 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 78.83 veya Ask 79.13 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 4.02% ve 6 aylık değişim oranı 44.30% değerlerini karşılaştırır. ROKT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hisse senedi yıllık olarak 80.20 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 45.26 - 80.20). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 80.04 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF performansını takip edin.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 45.26 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 78.83 ve hareket ettiği yıllık aralık 45.26 - 80.20 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ROKT fiyat hareketlerini izleyin.