KotasyonBölümler
Dövizler / ROKT
Geri dön - Hisse senetleri

ROKT: SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

78.83 USD 1.21 (1.51%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ROKT fiyatı bugün -1.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.83 ve Yüksek fiyatı olarak 79.97 aralığında işlem gördü.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ROKT haberleri

Sıkça sorulan sorular

ROKT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hisse senedi 78.83 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 78.83 - 79.97 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 80.04 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4 değerine ulaştı. ROKT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hisse senedi şu anda 78.83 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 54.99% ve USD değerlerini izler. ROKT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ROKT hisse senedi nasıl alınır?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hisselerini şu anki 78.83 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 78.83 ve Ask 79.13 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4 ve günlük değişim oranı -1.43% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ROKT fiyat hareketlerini takip edin.

ROKT hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 45.26 - 80.20 ve mevcut fiyatı 78.83 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 78.83 veya Ask 79.13 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 4.02% ve 6 aylık değişim oranı 44.30% değerlerini karşılaştırır. ROKT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hisse senedi yıllık olarak 80.20 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 45.26 - 80.20). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 80.04 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF performansını takip edin.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 45.26 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 78.83 ve hareket ettiği yıllık aralık 45.26 - 80.20 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ROKT fiyat hareketlerini izleyin.

ROKT hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 80.04 ve yıllık değişim oranı 54.99% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
78.83 79.97
Yıllık aralık
45.26 80.20
Önceki kapanış
80.04
Açılış
79.97
Satış
78.83
Alış
79.13
Düşük
78.83
Yüksek
79.97
Hacim
4
Günlük değişim
-1.51%
Aylık değişim
4.02%
6 aylık değişim
44.30%
Yıllık değişim
54.99%
07 Ekim, Salı
12:30
USD
Ticaret Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​33.988 B
Önceki
$​-78.311 B
12:30
USD
İhracat
Açıklanan
Beklenti
Önceki
$​280.464 B
12:30
USD
İthalat
Açıklanan
Beklenti
Önceki
$​358.775 B
14:05
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:00
USD
EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
3 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
3.576%
Beklenti
Önceki
3.485%
19:00
USD
Fed Tüketici Kredisi m/m
Açıklanan
$​0.36 B
Beklenti
$​11.24 B
Önceki
$​18.05 B