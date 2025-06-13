ROKT: SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
今日ROKT汇率已更改3.04%。当日，交易品种以低点80.59和高点81.40进行交易。
关注SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ROKT新闻
常见问题解答
ROKT股票今天的价格是多少？
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF股票今天的定价为81.23。它在80.59 - 81.40范围内交易，昨天的收盘价为78.83，交易量达到12。ROKT的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF股票是否支付股息？
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF目前的价值为81.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注59.71%和USD。实时查看图表以跟踪ROKT走势。
如何购买ROKT股票？
您可以以81.23的当前价格购买SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF股票。订单通常设置在81.23或81.53附近，而12和-0.21%显示市场活动。立即关注ROKT的实时图表更新。
如何投资ROKT股票？
投资SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF需要考虑年度范围45.26 - 81.40和当前价格81.23。许多人在以81.23或81.53下订单之前，会比较7.19%和。实时查看ROKT价格图表，了解每日变化。
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF的最高价格是81.40。在45.26 - 81.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF的绩效。
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF股票的最低价格是多少？
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF（ROKT）的最低价格为45.26。将其与当前的81.23和45.26 - 81.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ROKT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ROKT股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.83和59.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 78.83
- 开盘价
- 81.40
- 卖价
- 81.23
- 买价
- 81.53
- 最低价
- 80.59
- 最高价
- 81.40
- 交易量
- 12
- 日变化
- 3.04%
- 月变化
- 7.19%
- 6个月变化
- 48.69%
- 年变化
- 59.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.715 M
- 预测值
- 3.334 M
- 前值
- 1.792 M
- 实际值
- -0.763 M
- 预测值
- -0.205 M
- 前值
- -0.271 M
- 实际值
- 4.117%
- 预测值
- 前值
- 4.033%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值