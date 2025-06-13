报价部分
ROKT: SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

81.23 USD 2.40 (3.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ROKT汇率已更改3.04%。当日，交易品种以低点80.59和高点81.40进行交易。

关注SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ROKT股票今天的价格是多少？

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF股票今天的定价为81.23。它在80.59 - 81.40范围内交易，昨天的收盘价为78.83，交易量达到12。ROKT的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF目前的价值为81.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注59.71%和USD。实时查看图表以跟踪ROKT走势。

如何购买ROKT股票？

您可以以81.23的当前价格购买SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF股票。订单通常设置在81.23或81.53附近，而12和-0.21%显示市场活动。立即关注ROKT的实时图表更新。

如何投资ROKT股票？

投资SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF需要考虑年度范围45.26 - 81.40和当前价格81.23。许多人在以81.23或81.53下订单之前，会比较7.19%和。实时查看ROKT价格图表，了解每日变化。

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF的最高价格是81.40。在45.26 - 81.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF的绩效。

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF股票的最低价格是多少？

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF（ROKT）的最低价格为45.26。将其与当前的81.23和45.26 - 81.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ROKT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ROKT股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.83和59.71%中可见。

日范围
80.59 81.40
年范围
45.26 81.40
前一天收盘价
78.83
开盘价
81.40
卖价
81.23
买价
81.53
最低价
80.59
最高价
81.40
交易量
12
日变化
3.04%
月变化
7.19%
6个月变化
48.69%
年变化
59.71%
