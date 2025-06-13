- Обзор рынка
ROKT: SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
Курс ROKT за сегодня изменился на 3.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.59, а максимальная — 81.40.
Следите за динамикой SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ROKT
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ROKT сегодня?
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) сегодня оценивается на уровне 81.23. Инструмент торгуется в пределах 80.59 - 81.40, вчерашнее закрытие составило 78.83, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ROKT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF в настоящее время оценивается в 81.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 59.71% и USD. Отслеживайте движения ROKT на графике в реальном времени.
Как купить акции ROKT?
Вы можете купить акции SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) по текущей цене 81.23. Ордера обычно размещаются около 81.23 или 81.53, тогда как 12 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ROKT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ROKT?
Инвестирование в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF предполагает учет годового диапазона 45.26 - 81.40 и текущей цены 81.23. Многие сравнивают 7.19% и 48.69% перед размещением ордеров на 81.23 или 81.53. Изучайте ежедневные изменения цены ROKT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?
Самая высокая цена SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) за последний год составила 81.40. Акции заметно колебались в пределах 45.26 - 81.40, сравнение с 78.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?
Самая низкая цена SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) за год составила 45.26. Сравнение с текущими 81.23 и 45.26 - 81.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ROKT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ROKT?
В прошлом SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.83 и 59.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 78.83
- Open
- 81.40
- Bid
- 81.23
- Ask
- 81.53
- Low
- 80.59
- High
- 81.40
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 3.04%
- Месячное изменение
- 7.19%
- 6-месячное изменение
- 48.69%
- Годовое изменение
- 59.71%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.715 млн
- Прог.
- 3.334 млн
- Пред.
- 1.792 млн
- Акт.
- -0.763 млн
- Прог.
- -0.205 млн
- Пред.
- -0.271 млн
- Акт.
- 4.117%
- Прог.
- Пред.
- 4.033%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.