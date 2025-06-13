КотировкиРазделы
ROKT
ROKT: SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

81.23 USD 2.40 (3.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ROKT за сегодня изменился на 3.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.59, а максимальная — 81.40.

Следите за динамикой SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ROKT сегодня?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) сегодня оценивается на уровне 81.23. Инструмент торгуется в пределах 80.59 - 81.40, вчерашнее закрытие составило 78.83, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ROKT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF в настоящее время оценивается в 81.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 59.71% и USD. Отслеживайте движения ROKT на графике в реальном времени.

Как купить акции ROKT?

Вы можете купить акции SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) по текущей цене 81.23. Ордера обычно размещаются около 81.23 или 81.53, тогда как 12 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ROKT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ROKT?

Инвестирование в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF предполагает учет годового диапазона 45.26 - 81.40 и текущей цены 81.23. Многие сравнивают 7.19% и 48.69% перед размещением ордеров на 81.23 или 81.53. Изучайте ежедневные изменения цены ROKT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?

Самая высокая цена SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) за последний год составила 81.40. Акции заметно колебались в пределах 45.26 - 81.40, сравнение с 78.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?

Самая низкая цена SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) за год составила 45.26. Сравнение с текущими 81.23 и 45.26 - 81.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ROKT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ROKT?

В прошлом SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.83 и 59.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
80.59 81.40
Годовой диапазон
45.26 81.40
Предыдущее закрытие
78.83
Open
81.40
Bid
81.23
Ask
81.53
Low
80.59
High
81.40
Объем
12
Дневное изменение
3.04%
Месячное изменение
7.19%
6-месячное изменение
48.69%
Годовое изменение
59.71%
08 октября, среда
13:30
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
3.715 млн
Прог.
3.334 млн
Пред.
1.792 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
-0.763 млн
Прог.
-0.205 млн
Пред.
-0.271 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
Акт.
4.117%
Прог.
Пред.
4.033%
18:00
USD
Публикация протокола заседания FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
21:45
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.