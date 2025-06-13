- 概要
ROKT: SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKTの今日の為替レートは、-1.51%変化しました。日中、通貨は1あたり78.83の安値と79.97の高値で取引されました。
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ROKT株の現在の価格は？
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETFの株価は本日78.83です。78.83 - 79.97内で取引され、前日の終値は80.04、取引量は4に達しました。ROKTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETFの株は配当を出しますか？
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETFの現在の価格は78.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は54.99%やUSDにも注目します。ROKTの動きはライブチャートで確認できます。
ROKT株を買う方法は？
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETFの株は現在78.83で購入可能です。注文は通常78.83または79.13付近で行われ、4や-1.43%が市場の動きを示します。ROKTの最新情報はライブチャートで確認できます。
ROKT株に投資する方法は？
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETFへの投資では、年間の値幅45.26 - 80.20と現在の78.83を考慮します。注文は多くの場合78.83や79.13で行われる前に、4.02%や44.30%と比較されます。ROKTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETFの株の最高値は？
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETFの過去1年の最高値は80.20でした。45.26 - 80.20内で株価は大きく変動し、80.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETFの株の最低値は？
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF(ROKT)の年間最安値は45.26でした。現在の78.83や45.26 - 80.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ROKTの動きはライブチャートで確認できます。
ROKTの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、80.04、54.99%に企業行動後の影響として反映されます。
