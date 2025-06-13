KurseKategorien
ROKT: SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

78.83 USD 1.21 (1.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ROKT hat sich für heute um -1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.83 bis zu einem Hoch von 79.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ROKT heute?

Die Aktie von SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) notiert heute bei 78.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von 78.83 - 79.97 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 80.04 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von ROKT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ROKT Dividenden?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF wird derzeit mit 78.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 54.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ROKT zu verfolgen.

Wie kaufe ich ROKT-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) zum aktuellen Kurs von 78.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 78.83 oder 79.13 platziert, während 4 und -1.43% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ROKT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ROKT-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF müssen die jährliche Spanne 45.26 - 80.20 und der aktuelle Kurs 78.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.02% und 44.30%, bevor sie Orders zu 78.83 oder 79.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ROKT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?

Der höchste Kurs von SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) im vergangenen Jahr lag bei 80.20. Innerhalb von 45.26 - 80.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 80.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?

Der niedrigste Kurs von SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) im Laufe des Jahres betrug 45.26. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 78.83 und der Spanne 45.26 - 80.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ROKT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ROKT statt?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 80.04 und 54.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
78.83 79.97
Jahresspanne
45.26 80.20
Vorheriger Schlusskurs
80.04
Eröffnung
79.97
Bid
78.83
Ask
79.13
Tief
78.83
Hoch
79.97
Volumen
4
Tagesänderung
-1.51%
Monatsänderung
4.02%
6-Monatsänderung
44.30%
Jahresänderung
54.99%
