- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ROKT: SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
Der Wechselkurs von ROKT hat sich für heute um -1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.83 bis zu einem Hoch von 79.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROKT News
- Why Is Rocket Lab Stock Surging Wednesday? - Rocket Lab (NASDAQ:RKLB)
- Why Planet Labs Stock Is Gaining Today - Planet Labs (NYSE:PL)
- The Case For Industrial Development In The Next Cycle
- ISM Services PMI: Strongest Growth In 6 Months
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- ISM Manufacturing PMI: Sixth Consecutive Contraction
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- 3 Reasons to Buy Space ETFs With a Long-Term View
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Weakened In August
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Space IPOs Grabbing Attention: ETFs in Focus
- Industrial Production At Highest Levels Since 2018
- Richmond Fed Manufacturing Activity Deteriorated Further In July
- The Zacks Analyst Blog Highlights ARK Space Exploration & Innovation ETF, Spear Alpha ETF, Procure Space ETF and SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
- Space ETFs That Can Launch Your Portfolio Higher
- Producer Price Index: Wholesale Inflation Cooler Than Expected In June
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- S&P Global U.S. Manufacturing PMI: Highest Level In 3 Years
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: Activity Remained Weak In June
- Business Conditions Monthly April 2025
- Industrial Realignment: Trade, Ports, And Market Shifts
- Who Will Benefit From Deregulation?
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ROKT heute?
Die Aktie von SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) notiert heute bei 78.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von 78.83 - 79.97 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 80.04 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von ROKT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ROKT Dividenden?
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF wird derzeit mit 78.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 54.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ROKT zu verfolgen.
Wie kaufe ich ROKT-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) zum aktuellen Kurs von 78.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 78.83 oder 79.13 platziert, während 4 und -1.43% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ROKT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ROKT-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF müssen die jährliche Spanne 45.26 - 80.20 und der aktuelle Kurs 78.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.02% und 44.30%, bevor sie Orders zu 78.83 oder 79.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ROKT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?
Der höchste Kurs von SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) im vergangenen Jahr lag bei 80.20. Innerhalb von 45.26 - 80.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 80.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) im Laufe des Jahres betrug 45.26. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 78.83 und der Spanne 45.26 - 80.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ROKT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ROKT statt?
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 80.04 und 54.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 80.04
- Eröffnung
- 79.97
- Bid
- 78.83
- Ask
- 79.13
- Tief
- 78.83
- Hoch
- 79.97
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -1.51%
- Monatsänderung
- 4.02%
- 6-Monatsänderung
- 44.30%
- Jahresänderung
- 54.99%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 3.334 M
- Vorh
- 1.792 M
- Akt
-
- Erw
- -0.205 M
- Vorh
- -0.271 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.033%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh