ROKT: SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

78.83 USD 1.21 (1.51%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ROKT ha avuto una variazione del -1.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.83 e ad un massimo di 79.97.

Segui le dinamiche di SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ROKT oggi?

Oggi le azioni SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF sono prezzate a 78.83. Viene scambiato all'interno di 78.83 - 79.97, la chiusura di ieri è stata 80.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ROKT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF pagano dividendi?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF è attualmente valutato a 78.83. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 54.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ROKT.

Come acquistare azioni ROKT?

Puoi acquistare azioni SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF al prezzo attuale di 78.83. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 78.83 o 79.13, mentre 4 e -1.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ROKT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ROKT?

Investire in SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF implica considerare l'intervallo annuale 45.26 - 80.20 e il prezzo attuale 78.83. Molti confrontano 4.02% e 44.30% prima di effettuare ordini su 78.83 o 79.13. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ROKT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?

Il prezzo massimo di SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF nell'ultimo anno è stato 80.20. All'interno di 45.26 - 80.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 80.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?

Il prezzo più basso di SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) nel corso dell'anno è stato 45.26. Confrontandolo con gli attuali 78.83 e 45.26 - 80.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ROKT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ROKT?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 80.04 e 54.99%.

Intervallo Giornaliero
78.83 79.97
Intervallo Annuale
45.26 80.20
Chiusura Precedente
80.04
Apertura
79.97
Bid
78.83
Ask
79.13
Minimo
78.83
Massimo
79.97
Volume
4
Variazione giornaliera
-1.51%
Variazione Mensile
4.02%
Variazione Semestrale
44.30%
Variazione Annuale
54.99%
