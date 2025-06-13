- Panoramica
ROKT: SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
Il tasso di cambio ROKT ha avuto una variazione del -1.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.83 e ad un massimo di 79.97.
Segui le dinamiche di SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ROKT oggi?
Oggi le azioni SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF sono prezzate a 78.83. Viene scambiato all'interno di 78.83 - 79.97, la chiusura di ieri è stata 80.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ROKT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF pagano dividendi?
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF è attualmente valutato a 78.83. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 54.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ROKT.
Come acquistare azioni ROKT?
Puoi acquistare azioni SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF al prezzo attuale di 78.83. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 78.83 o 79.13, mentre 4 e -1.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ROKT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ROKT?
Investire in SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF implica considerare l'intervallo annuale 45.26 - 80.20 e il prezzo attuale 78.83. Molti confrontano 4.02% e 44.30% prima di effettuare ordini su 78.83 o 79.13. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ROKT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?
Il prezzo massimo di SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF nell'ultimo anno è stato 80.20. All'interno di 45.26 - 80.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 80.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?
Il prezzo più basso di SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) nel corso dell'anno è stato 45.26. Confrontandolo con gli attuali 78.83 e 45.26 - 80.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ROKT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ROKT?
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 80.04 e 54.99%.
- Chiusura Precedente
- 80.04
- Apertura
- 79.97
- Bid
- 78.83
- Ask
- 79.13
- Minimo
- 78.83
- Massimo
- 79.97
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -1.51%
- Variazione Mensile
- 4.02%
- Variazione Semestrale
- 44.30%
- Variazione Annuale
- 54.99%
- Agire
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.576%
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Agire
- $0.36 B
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $18.05 B