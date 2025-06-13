CotationsSections
Devises / ROKT
Retour à Actions

ROKT: SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

78.83 USD 1.21 (1.51%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ROKT a changé de -1.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.83 et à un maximum de 79.97.

Suivez la dynamique SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ROKT Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ROKT aujourd'hui ?

L'action SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF est cotée à 78.83 aujourd'hui. Elle se négocie dans 78.83 - 79.97, a clôturé hier à 80.04 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de ROKT présente ces mises à jour.

L'action SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF verse-t-elle des dividendes ?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF est actuellement valorisé à 78.83. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 54.99% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ROKT.

Comment acheter des actions ROKT ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF au cours actuel de 78.83. Les ordres sont généralement placés à proximité de 78.83 ou de 79.13, le 4 et le -1.43% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ROKT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ROKT ?

Investir dans SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 45.26 - 80.20 et le prix actuel 78.83. Beaucoup comparent 4.02% et 44.30% avant de passer des ordres à 78.83 ou 79.13. Consultez le graphique du cours de ROKT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF ?

Le cours le plus élevé de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF l'année dernière était 80.20. Au cours de 45.26 - 80.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 80.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF ?

Le cours le plus bas de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) sur l'année a été 45.26. Sa comparaison avec 78.83 et 45.26 - 80.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ROKT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ROKT a-t-elle été divisée ?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 80.04 et 54.99% après les opérations sur titres.

Range quotidien
78.83 79.97
Range Annuel
45.26 80.20
Clôture Précédente
80.04
Ouverture
79.97
Bid
78.83
Ask
79.13
Plus Bas
78.83
Plus Haut
79.97
Volume
4
Changement quotidien
-1.51%
Changement Mensuel
4.02%
Changement à 6 Mois
44.30%
Changement Annuel
54.99%
08 octobre, mercredi
13:30
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
Fcst
3.334 M
Prev
1.792 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
Fcst
-0.205 M
Prev
-0.271 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 10 ans
Act
Fcst
Prev
4.033%
18:00
USD
Procès-verbal du FOMC
Act
Fcst
Prev
21:45
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev