ROKT: SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
Le taux de change de ROKT a changé de -1.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.83 et à un maximum de 79.97.
Suivez la dynamique SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ROKT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ROKT aujourd'hui ?
L'action SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF est cotée à 78.83 aujourd'hui. Elle se négocie dans 78.83 - 79.97, a clôturé hier à 80.04 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de ROKT présente ces mises à jour.
L'action SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF verse-t-elle des dividendes ?
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF est actuellement valorisé à 78.83. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 54.99% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ROKT.
Comment acheter des actions ROKT ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF au cours actuel de 78.83. Les ordres sont généralement placés à proximité de 78.83 ou de 79.13, le 4 et le -1.43% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ROKT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ROKT ?
Investir dans SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 45.26 - 80.20 et le prix actuel 78.83. Beaucoup comparent 4.02% et 44.30% avant de passer des ordres à 78.83 ou 79.13. Consultez le graphique du cours de ROKT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF ?
Le cours le plus élevé de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF l'année dernière était 80.20. Au cours de 45.26 - 80.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 80.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF ?
Le cours le plus bas de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) sur l'année a été 45.26. Sa comparaison avec 78.83 et 45.26 - 80.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ROKT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ROKT a-t-elle été divisée ?
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 80.04 et 54.99% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 80.04
- Ouverture
- 79.97
- Bid
- 78.83
- Ask
- 79.13
- Plus Bas
- 78.83
- Plus Haut
- 79.97
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -1.51%
- Changement Mensuel
- 4.02%
- Changement à 6 Mois
- 44.30%
- Changement Annuel
- 54.99%
- Act
-
- Fcst
- 3.334 M
- Prev
- 1.792 M
- Act
-
- Fcst
- -0.205 M
- Prev
- -0.271 M
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.033%
- Act
-
- Fcst
- Prev