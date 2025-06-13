CotizacionesSecciones
Divisas / ROKT
ROKT: SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

78.83 USD 1.21 (1.51%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ROKT de hoy ha cambiado un -1.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 78.83, mientras que el máximo ha alcanzado 79.97.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

ROKT News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de ROKT hoy?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) se evalúa hoy en 78.83. El instrumento se negocia dentro de 78.83 - 79.97; el cierre de ayer ha sido 80.04 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ROKT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF se evalúa actualmente en 78.83. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 54.99% y USD. Monitoree los movimientos de ROKT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de ROKT?

Puede comprar acciones de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) al precio actual de 78.83. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 78.83 o 79.13, mientras que 4 y -1.43% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ROKT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de ROKT?

Invertir en SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF implica tener en cuenta el rango anual 45.26 - 80.20 y el precio actual 78.83. Muchos comparan 4.02% y 44.30% antes de colocar órdenes en 78.83 o 79.13. Estudie los cambios diarios de precios de ROKT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?

El precio más alto de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) en el último año ha sido 80.20. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 45.26 - 80.20, una comparación con 80.04 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF?

El precio más bajo de SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) para el año ha sido 45.26. La comparación con los actuales 78.83 y 45.26 - 80.20 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ROKT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ROKT?

En el pasado, SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 80.04 y 54.99% después de las acciones corporativas.

Rango diario
78.83 79.97
Rango anual
45.26 80.20
Cierres anteriores
80.04
Open
79.97
Bid
78.83
Ask
79.13
Low
78.83
High
79.97
Volumen
4
Cambio diario
-1.51%
Cambio mensual
4.02%
Cambio a 6 meses
44.30%
Cambio anual
54.99%
