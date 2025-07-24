Moedas / RLI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RLI: RLI Corp (DE)
65.50 USD 0.07 (0.11%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RLI para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 65.09 e o mais alto foi 65.76.
Veja a dinâmica do par de moedas RLI Corp (DE). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RLI Notícias
- Ações da RLI atingem mínima de 52 semanas a US$ 65,13
- RLI stock hits 52-week low at 65.13 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Why Is Axis Capital (AXS) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Chubb stock price target maintained at $325 by JMP on favorable book value outlook
- JMP analyst reiterates Market Perform rating on Heritage Insurance stock
- Citizens stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- JMP analyst reiterates Market Perform rating on RLI stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- RLI Lags Industry, Trades at Premium: How to Play the Stock
- RLI Q2 2025 presentation: EPS beat, revenue miss amid underwriting challenges
- RLI Corp. declares unchanged quarterly dividend of $0.16 per share
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- Palomar Q2 Earnings, Revenues Top Estimates, Premiums Rise Y/Y
- Berkshire Hathaway Q2 Earnings & Revenues Decline Year Over Year
- NMI Holdings Q2 Earnings & Revenues Top Estimates on Higher Premiums
- HIG Q2 Earnings Beat on Premium Growth in Business Insurance Unit
- RLI stock hits 52-week low at 66.37 USD
- Principal Financial Q2 Earnings Beat, Revenues Miss, Dividend Raised
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- KNSL's Q2 Earnings, Revenues Beat Estimates, Premiums Rise Y/Y
- Top 3 Financial Stocks That May Rocket Higher In Q3 - Fiserv (NYSE:FI), RLI (NYSE:RLI)
- RNR Q2 Earnings Beat on Strong Property Underwriting Results
Faixa diária
65.09 65.76
Faixa anual
64.74 91.15
- Fechamento anterior
- 65.43
- Open
- 65.51
- Bid
- 65.50
- Ask
- 65.80
- Low
- 65.09
- High
- 65.76
- Volume
- 123
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- -3.01%
- Mudança de 6 meses
- -18.48%
- Mudança anual
- -15.23%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh