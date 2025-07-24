通貨 / RLI
RLI: RLI Corp (DE)
65.68 USD 0.25 (0.38%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RLIの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり65.09の安値と65.98の高値で取引されました。
RLI Corp (DE)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RLI News
1日のレンジ
65.09 65.98
1年のレンジ
64.74 91.15
- 以前の終値
- 65.43
- 始値
- 65.51
- 買値
- 65.68
- 買値
- 65.98
- 安値
- 65.09
- 高値
- 65.98
- 出来高
- 463
- 1日の変化
- 0.38%
- 1ヶ月の変化
- -2.74%
- 6ヶ月の変化
- -18.26%
- 1年の変化
- -15.00%
