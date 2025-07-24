クォートセクション
通貨 / RLI
RLI: RLI Corp (DE)

65.68 USD 0.25 (0.38%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RLIの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり65.09の安値と65.98の高値で取引されました。

RLI Corp (DE)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
65.09 65.98
1年のレンジ
64.74 91.15
以前の終値
65.43
始値
65.51
買値
65.68
買値
65.98
安値
65.09
高値
65.98
出来高
463
1日の変化
0.38%
1ヶ月の変化
-2.74%
6ヶ月の変化
-18.26%
1年の変化
-15.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K