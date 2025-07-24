Devises / RLI
RLI: RLI Corp (DE)
64.63 USD 1.05 (1.60%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RLI a changé de -1.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.59 et à un maximum de 66.01.
Suivez la dynamique RLI Corp (DE). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RLI Nouvelles
Range quotidien
64.59 66.01
Range Annuel
64.59 91.15
- Clôture Précédente
- 65.68
- Ouverture
- 65.82
- Bid
- 64.63
- Ask
- 64.93
- Plus Bas
- 64.59
- Plus Haut
- 66.01
- Volume
- 892
- Changement quotidien
- -1.60%
- Changement Mensuel
- -4.29%
- Changement à 6 Mois
- -19.56%
- Changement Annuel
- -16.36%
