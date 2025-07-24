CotationsSections
Devises / RLI
Retour à Actions

RLI: RLI Corp (DE)

64.63 USD 1.05 (1.60%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RLI a changé de -1.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.59 et à un maximum de 66.01.

Suivez la dynamique RLI Corp (DE). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RLI Nouvelles

Range quotidien
64.59 66.01
Range Annuel
64.59 91.15
Clôture Précédente
65.68
Ouverture
65.82
Bid
64.63
Ask
64.93
Plus Bas
64.59
Plus Haut
66.01
Volume
892
Changement quotidien
-1.60%
Changement Mensuel
-4.29%
Changement à 6 Mois
-19.56%
Changement Annuel
-16.36%
20 septembre, samedi