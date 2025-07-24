Währungen / RLI
RLI: RLI Corp (DE)
65.68 USD 0.25 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RLI hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.09 bis zu einem Hoch von 65.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die RLI Corp (DE)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RLI News
Tagesspanne
65.09 65.98
Jahresspanne
64.74 91.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.43
- Eröffnung
- 65.51
- Bid
- 65.68
- Ask
- 65.98
- Tief
- 65.09
- Hoch
- 65.98
- Volumen
- 463
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- -2.74%
- 6-Monatsänderung
- -18.26%
- Jahresänderung
- -15.00%
