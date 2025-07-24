Dövizler / RLI
RLI: RLI Corp (DE)
64.63 USD 1.05 (1.60%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RLI fiyatı bugün -1.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.59 ve Yüksek fiyatı olarak 66.01 aralığında işlem gördü.
RLI Corp (DE) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
RLI haberleri
Günlük aralık
64.59 66.01
Yıllık aralık
64.59 91.15
- Önceki kapanış
- 65.68
- Açılış
- 65.82
- Satış
- 64.63
- Alış
- 64.93
- Düşük
- 64.59
- Yüksek
- 66.01
- Hacim
- 892
- Günlük değişim
- -1.60%
- Aylık değişim
- -4.29%
- 6 aylık değişim
- -19.56%
- Yıllık değişim
- -16.36%
