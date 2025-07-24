Валюты / RLI
RLI: RLI Corp (DE)
65.24 USD 0.75 (1.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RLI за сегодня изменился на -1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.74, а максимальная — 65.64.
Следите за динамикой RLI Corp (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
64.74 65.64
Годовой диапазон
64.74 91.15
- Предыдущее закрытие
- 65.99
- Open
- 65.45
- Bid
- 65.24
- Ask
- 65.54
- Low
- 64.74
- High
- 65.64
- Объем
- 666
- Дневное изменение
- -1.14%
- Месячное изменение
- -3.39%
- 6-месячное изменение
- -18.81%
- Годовое изменение
- -15.57%
