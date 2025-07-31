- Visão do mercado
PHB: Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF
A taxa do PHB para hoje mudou para -0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.59 e o mais alto foi 18.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PHB Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PHB hoje?
Hoje Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) está avaliado em 18.60. O instrumento é negociado dentro de 18.59 - 18.62, o fechamento de ontem foi 18.62, e o volume de negociação atingiu 113. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PHB em tempo real.
As ações de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF está avaliado em 18.60. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.97% e USD. Monitore os movimentos de PHB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PHB?
Você pode comprar ações de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) pelo preço atual 18.60. Ordens geralmente são executadas perto de 18.60 ou 18.90, enquanto 113 e -0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PHB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PHB?
Investir em Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF envolve considerar a faixa anual 17.33 - 18.72 e o preço atual 18.60. Muitos comparam 0.11% e 3.05% antes de enviar ordens em 18.60 ou 18.90. Estude as mudanças diárias de preço de PHB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF?
O maior preço de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) no último ano foi 18.72. As ações oscilaram bastante dentro de 17.33 - 18.72, e a comparação com 18.62 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF?
O menor preço de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) no ano foi 17.33. A comparação com o preço atual 18.60 e 17.33 - 18.72 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PHB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PHB?
No passado Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.62 e 1.97% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.62
- Open
- 18.62
- Bid
- 18.60
- Ask
- 18.90
- Low
- 18.59
- High
- 18.62
- Volume
- 113
- Mudança diária
- -0.11%
- Mudança mensal
- 0.11%
- Mudança de 6 meses
- 3.05%
- Mudança anual
- 1.97%