PHB: Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

18.60 USD 0.02 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PHBの今日の為替レートは、-0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり18.59の安値と18.62の高値で取引されました。

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

PHB株の現在の価格は？

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFの株価は本日18.60です。18.59 - 18.62内で取引され、前日の終値は18.62、取引量は113に達しました。PHBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFの株は配当を出しますか？

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFの現在の価格は18.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.97%やUSDにも注目します。PHBの動きはライブチャートで確認できます。

PHB株を買う方法は？

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFの株は現在18.60で購入可能です。注文は通常18.60または18.90付近で行われ、113や-0.11%が市場の動きを示します。PHBの最新情報はライブチャートで確認できます。

PHB株に投資する方法は？

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFへの投資では、年間の値幅17.33 - 18.72と現在の18.60を考慮します。注文は多くの場合18.60や18.90で行われる前に、0.11%や3.05%と比較されます。PHBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFの株の最高値は？

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFの過去1年の最高値は18.72でした。17.33 - 18.72内で株価は大きく変動し、18.62と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFの株の最低値は？

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF(PHB)の年間最安値は17.33でした。現在の18.60や17.33 - 18.72と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PHBの動きはライブチャートで確認できます。

PHBの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.62、1.97%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
18.59 18.62
1年のレンジ
17.33 18.72
以前の終値
18.62
始値
18.62
買値
18.60
買値
18.90
安値
18.59
高値
18.62
出来高
113
1日の変化
-0.11%
1ヶ月の変化
0.11%
6ヶ月の変化
3.05%
1年の変化
1.97%
04 10月, 土曜日