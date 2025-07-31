- Обзор рынка
PHB: Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF
Курс PHB за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.59, а максимальная — 18.62.
Следите за динамикой Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PHB
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PHB сегодня?
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) сегодня оценивается на уровне 18.60. Инструмент торгуется в пределах 18.59 - 18.62, вчерашнее закрытие составило 18.62, а торговый объем достиг 113. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PHB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF?
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 18.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.97% и USD. Отслеживайте движения PHB на графике в реальном времени.
Как купить акции PHB?
Вы можете купить акции Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) по текущей цене 18.60. Ордера обычно размещаются около 18.60 или 18.90, тогда как 113 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PHB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PHB?
Инвестирование в Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 17.33 - 18.72 и текущей цены 18.60. Многие сравнивают 0.11% и 3.05% перед размещением ордеров на 18.60 или 18.90. Изучайте ежедневные изменения цены PHB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) за последний год составила 18.72. Акции заметно колебались в пределах 17.33 - 18.72, сравнение с 18.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) за год составила 17.33. Сравнение с текущими 18.60 и 17.33 - 18.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PHB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PHB?
В прошлом Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.62 и 1.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.62
- Open
- 18.62
- Bid
- 18.60
- Ask
- 18.90
- Low
- 18.59
- High
- 18.62
- Объем
- 113
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 0.11%
- 6-месячное изменение
- 3.05%
- Годовое изменение
- 1.97%