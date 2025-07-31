- Panoramica
PHB: Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF
Il tasso di cambio PHB ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.61 e ad un massimo di 18.63.
Segui le dinamiche di Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PHB oggi?
Oggi le azioni Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF sono prezzate a 18.61. Viene scambiato all'interno di -0.05%, la chiusura di ieri è stata 18.62 e il volume degli scambi ha raggiunto 46. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PHB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF pagano dividendi?
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF è attualmente valutato a 18.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.03% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PHB.
Come acquistare azioni PHB?
Puoi acquistare azioni Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF al prezzo attuale di 18.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.61 o 18.91, mentre 46 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PHB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PHB?
Investire in Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 17.33 - 18.72 e il prezzo attuale 18.61. Molti confrontano 0.16% e 3.10% prima di effettuare ordini su 18.61 o 18.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PHB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF?
Il prezzo massimo di Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF nell'ultimo anno è stato 18.72. All'interno di 17.33 - 18.72, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.62 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF?
Il prezzo più basso di Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) nel corso dell'anno è stato 17.33. Confrontandolo con gli attuali 18.61 e 17.33 - 18.72 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PHB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PHB?
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.62 e 2.03%.
- Chiusura Precedente
- 18.62
- Apertura
- 18.63
- Bid
- 18.61
- Ask
- 18.91
- Minimo
- 18.61
- Massimo
- 18.63
- Volume
- 46
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- 0.16%
- Variazione Semestrale
- 3.10%
- Variazione Annuale
- 2.03%
