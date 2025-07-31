- Übersicht
PHB: Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF
Der Wechselkurs von PHB hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.59 bis zu einem Hoch von 18.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PHB heute?
Die Aktie von Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) notiert heute bei 18.60. Sie wird innerhalb einer Spanne von 18.59 - 18.62 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.62 und das Handelsvolumen erreichte 113. Das Live-Chart von PHB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PHB Dividenden?
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF wird derzeit mit 18.60 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PHB zu verfolgen.
Wie kaufe ich PHB-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) zum aktuellen Kurs von 18.60 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.60 oder 18.90 platziert, während 113 und -0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PHB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PHB-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF müssen die jährliche Spanne 17.33 - 18.72 und der aktuelle Kurs 18.60 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.11% und 3.05%, bevor sie Orders zu 18.60 oder 18.90 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PHB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF?
Der höchste Kurs von Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) im vergangenen Jahr lag bei 18.72. Innerhalb von 17.33 - 18.72 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.62 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) im Laufe des Jahres betrug 17.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.60 und der Spanne 17.33 - 18.72 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PHB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PHB statt?
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.62 und 1.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.62
- Eröffnung
- 18.62
- Bid
- 18.60
- Ask
- 18.90
- Tief
- 18.59
- Hoch
- 18.62
- Volumen
- 113
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- 0.11%
- 6-Monatsänderung
- 3.05%
- Jahresänderung
- 1.97%