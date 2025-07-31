PHB: Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF
今日PHB汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点18.59和高点18.62进行交易。
关注Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PHB股票今天的价格是多少？
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF股票今天的定价为18.60。它在18.59 - 18.62范围内交易，昨天的收盘价为18.62，交易量达到113。PHB的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF目前的价值为18.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.97%和USD。实时查看图表以跟踪PHB走势。
如何购买PHB股票？
您可以以18.60的当前价格购买Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在18.60或18.90附近，而113和-0.11%显示市场活动。立即关注PHB的实时图表更新。
如何投资PHB股票？
投资Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF需要考虑年度范围17.33 - 18.72和当前价格18.60。许多人在以18.60或18.90下订单之前，会比较0.11%和。实时查看PHB价格图表，了解每日变化。
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF的最高价格是18.72。在17.33 - 18.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF的绩效。
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF（PHB）的最低价格为17.33。将其与当前的18.60和17.33 - 18.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PHB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PHB股票是什么时候拆分的？
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.62和1.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.62
- 开盘价
- 18.62
- 卖价
- 18.60
- 买价
- 18.90
- 最低价
- 18.59
- 最高价
- 18.62
- 交易量
- 113
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 0.11%
- 6个月变化
- 3.05%
- 年变化
- 1.97%