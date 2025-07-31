报价部分
货币 / PHB
回到股票

PHB: Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

18.60 USD 0.02 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PHB汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点18.59和高点18.62进行交易。

关注Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

PHB新闻

常见问题解答

PHB股票今天的价格是多少？

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF股票今天的定价为18.60。它在18.59 - 18.62范围内交易，昨天的收盘价为18.62，交易量达到113。PHB的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF目前的价值为18.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.97%和USD。实时查看图表以跟踪PHB走势。

如何购买PHB股票？

您可以以18.60的当前价格购买Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在18.60或18.90附近，而113和-0.11%显示市场活动。立即关注PHB的实时图表更新。

如何投资PHB股票？

投资Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF需要考虑年度范围17.33 - 18.72和当前价格18.60。许多人在以18.60或18.90下订单之前，会比较0.11%和。实时查看PHB价格图表，了解每日变化。

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF的最高价格是18.72。在17.33 - 18.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF的绩效。

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF（PHB）的最低价格为17.33。将其与当前的18.60和17.33 - 18.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PHB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PHB股票是什么时候拆分的？

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.62和1.97%中可见。

日范围
18.59 18.62
年范围
17.33 18.72
前一天收盘价
18.62
开盘价
18.62
卖价
18.60
买价
18.90
最低价
18.59
最高价
18.62
交易量
113
日变化
-0.11%
月变化
0.11%
6个月变化
3.05%
年变化
1.97%
