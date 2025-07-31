- Aperçu
PHB: Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF
Le taux de change de PHB a changé de -0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.61 et à un maximum de 18.63.
Suivez la dynamique Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PHB Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PHB aujourd'hui ?
L'action Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF est cotée à 18.61 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.05%, a clôturé hier à 18.62 et son volume d'échange a atteint 46. Le graphique en temps réel du cours de PHB présente ces mises à jour.
L'action Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF est actuellement valorisé à 18.61. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.03% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PHB.
Comment acheter des actions PHB ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF au cours actuel de 18.61. Les ordres sont généralement placés à proximité de 18.61 ou de 18.91, le 46 et le -0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PHB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PHB ?
Investir dans Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.33 - 18.72 et le prix actuel 18.61. Beaucoup comparent 0.16% et 3.10% avant de passer des ordres à 18.61 ou 18.91. Consultez le graphique du cours de PHB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF l'année dernière était 18.72. Au cours de 17.33 - 18.72, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.62 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) sur l'année a été 17.33. Sa comparaison avec 18.61 et 17.33 - 18.72 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PHB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PHB a-t-elle été divisée ?
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.62 et 2.03% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 18.62
- Ouverture
- 18.63
- Bid
- 18.61
- Ask
- 18.91
- Plus Bas
- 18.61
- Plus Haut
- 18.63
- Volume
- 46
- Changement quotidien
- -0.05%
- Changement Mensuel
- 0.16%
- Changement à 6 Mois
- 3.10%
- Changement Annuel
- 2.03%
- Act
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Act
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Act
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%