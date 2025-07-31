CotizacionesSecciones
Divisas / PHB
Volver a Acciones

PHB: Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

18.60 USD 0.02 (0.11%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PHB de hoy ha cambiado un -0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.59, mientras que el máximo ha alcanzado 18.62.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PHB News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de PHB hoy?

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) se evalúa hoy en 18.60. El instrumento se negocia dentro de 18.59 - 18.62; el cierre de ayer ha sido 18.62 y el volumen comercial ha alcanzado 113. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PHB en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF?

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF se evalúa actualmente en 18.60. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.97% y USD. Monitoree los movimientos de PHB en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de PHB?

Puede comprar acciones de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) al precio actual de 18.60. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.60 o 18.90, mientras que 113 y -0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PHB en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de PHB?

Invertir en Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 17.33 - 18.72 y el precio actual 18.60. Muchos comparan 0.11% y 3.05% antes de colocar órdenes en 18.60 o 18.90. Estudie los cambios diarios de precios de PHB en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF?

El precio más alto de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) en el último año ha sido 18.72. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.33 - 18.72, una comparación con 18.62 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF?

El precio más bajo de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) para el año ha sido 17.33. La comparación con los actuales 18.60 y 17.33 - 18.72 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PHB en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PHB?

En el pasado, Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.62 y 1.97% después de las acciones corporativas.

Rango diario
18.59 18.62
Rango anual
17.33 18.72
Cierres anteriores
18.62
Open
18.62
Bid
18.60
Ask
18.90
Low
18.59
High
18.62
Volumen
113
Cambio diario
-0.11%
Cambio mensual
0.11%
Cambio a 6 meses
3.05%
Cambio anual
1.97%
04 octubre, sábado