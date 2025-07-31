- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PHB: Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF
El tipo de cambio de PHB de hoy ha cambiado un -0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.59, mientras que el máximo ha alcanzado 18.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHB News
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- Is Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) a Strong ETF Right Now?
- Navigating Credit-Specific Risk In High Yield
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- HYGV: Junk Bond ETF Beating The Benchmark, But Lagging Some Competitors
- HYS: Junk Bond ETF With High Fees And Average Result (NYSEARCA:HYS)
- Decarbonisation In Portfolio Benchmarks
- HYDB: High-Yield Bond ETF With Superior Risk-Adjusted Return (BATS:HYDB)
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- PHB: Understanding RAFI Methodology And How It Applies To Bond Universe (NYSEARCA:PHB)
- BBHY: High Yield Bond ETF With Growing Distributions (BATS:BBHY)
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- Weekly Market Pulse: A One-Handed Economist
- Ellington Credit: High Yield, Speculative CLO Fund (NYSE:EARN)
- High Yield: When Boring Is Better
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Chart Of The Day: Is It 1, 2, 3 Cuts Ahead At The Fed?
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- HYLB: Not Among The Best Junk Bond ETFs (NYSEARCA:HYLB)
- Equity-Rates Correlation Jumps Sharply On Growth Concerns
- Is Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) a Strong ETF Right Now?
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PHB hoy?
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) se evalúa hoy en 18.60. El instrumento se negocia dentro de 18.59 - 18.62; el cierre de ayer ha sido 18.62 y el volumen comercial ha alcanzado 113. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PHB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF?
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF se evalúa actualmente en 18.60. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.97% y USD. Monitoree los movimientos de PHB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PHB?
Puede comprar acciones de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) al precio actual de 18.60. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.60 o 18.90, mientras que 113 y -0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PHB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PHB?
Invertir en Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 17.33 - 18.72 y el precio actual 18.60. Muchos comparan 0.11% y 3.05% antes de colocar órdenes en 18.60 o 18.90. Estudie los cambios diarios de precios de PHB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF?
El precio más alto de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) en el último año ha sido 18.72. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.33 - 18.72, una comparación con 18.62 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF?
El precio más bajo de Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) para el año ha sido 17.33. La comparación con los actuales 18.60 y 17.33 - 18.72 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PHB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PHB?
En el pasado, Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.62 y 1.97% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.62
- Open
- 18.62
- Bid
- 18.60
- Ask
- 18.90
- Low
- 18.59
- High
- 18.62
- Volumen
- 113
- Cambio diario
- -0.11%
- Cambio mensual
- 0.11%
- Cambio a 6 meses
- 3.05%
- Cambio anual
- 1.97%