PAYS: Paysign Inc
5.86 USD 0.14 (2.45%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PAYS para hoje mudou para 2.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.78 e o mais alto foi 5.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Paysign Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PAYS Notícias
- Paysign inaugura novo centro de atendimento ao paciente para apoiar crescimento
- Paysign opens new patient service center to support growth
- DA Davidson reitera classificação de Compra para ações da Euronet Worldwide, mantém preço-alvo de US$ 130
- DA Davidson reiterates Buy rating on Euronet Worldwide stock, maintains $130 price target
- 3 Tech Infrastructure Stocks Look Ready To Fly - Intrusion (NASDAQ:INTZ), Katapult Holdings (NASDAQ:KPLT)
- Super Micro Computer Posts Downbeat Q4 Results, Joins Personalis, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Day One Biopharmaceutical (NASDAQ:DAWN), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Earnings call transcript: Paysign Q2 2025 revenue beats forecast, EPS misses
- Finding the Best Cheap Stocks to Buy Now
- White Brook Capital Partners Q2 2025 Commentary
- Are Business Services Stocks Lagging Mastercard (MA) This Year?
- Paysign (PAYS) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Paysign Stock: Growth In Payments Met With High Valuation (NASDAQ:PAYS)
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Paysign director Henry buys $50,000 in common stock
- 3 Best Stocks to Buy Now, 6/16/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Paysign stock price target raised to $8 from $7 at DA Davidson
- Paysign Accelerates Growth with Ahead-of-Schedule Transition of 123 Plasma Donation Centers
- Paysign at MicroCap Rodeo Conference: Strategic Growth in Healthcare Payments
- Paysign, Inc. to Present at the MicroCap Rodeo Spring Conference
- PaySign Analysts Increase Their Forecasts After Better-Than-Expected Earnings - PaySign (NASDAQ:PAYS)
- Paysign, Inc. (PAYS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Paysign: Shifting Revenue Mix, Falling Stock, Compelling Opportunity (NASDAQ:PAYS)
PAYS on the Community Forum
Faixa diária
5.78 5.99
Faixa anual
1.80 8.88
- Fechamento anterior
- 5.72
- Open
- 5.83
- Bid
- 5.86
- Ask
- 6.16
- Low
- 5.78
- High
- 5.99
- Volume
- 558
- Mudança diária
- 2.45%
- Mudança mensal
- 15.58%
- Mudança de 6 meses
- 180.38%
- Mudança anual
- 60.55%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh