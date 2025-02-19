Währungen / PAYS
PAYS: Paysign Inc
5.82 USD 0.09 (1.52%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PAYS hat sich für heute um -1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.73 bis zu einem Hoch von 5.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Paysign Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PAYS on the Community Forum
Tagesspanne
5.73 5.96
Jahresspanne
1.80 8.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.91
- Eröffnung
- 5.91
- Bid
- 5.82
- Ask
- 6.12
- Tief
- 5.73
- Hoch
- 5.96
- Volumen
- 545
- Tagesänderung
- -1.52%
- Monatsänderung
- 14.79%
- 6-Monatsänderung
- 178.47%
- Jahresänderung
- 59.45%
