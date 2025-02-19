КотировкиРазделы
PAYS: Paysign Inc

5.74 USD 0.01 (0.17%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PAYS за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.55, а максимальная — 5.78.

Следите за динамикой Paysign Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.55 5.78
Годовой диапазон
1.80 8.88
Предыдущее закрытие
5.73
Open
5.73
Bid
5.74
Ask
6.04
Low
5.55
High
5.78
Объем
1.385 K
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
13.21%
6-месячное изменение
174.64%
Годовое изменение
57.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.